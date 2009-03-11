طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو در همایش مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرج که ظهر امروز در کانون امام علی(ع) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: تحول در همه جنبه های اجتماع از اهمیت زیادی برخوردار است، اما به دلیل نقش آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگی جامعه، تحول در این بخش باید به صورت بنیادی تر صورت گیرد.

وی ادامه داد: طرح تحول بنیادین در زمینه آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته و مطالعات مربوط به این طرح با هدف تامین اهداف مورد نظر انجام می شود.

این مسئول در خصوص کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، افتخار خدمت گذاری به فرهنگیان و ... را برعهده دارد و تلاش می کنیم در این کمیته تا حد ممکن برای ارتقای امور فرهنگی و آموزشی تلاش کنیم.

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا خاطرنشان کرد: لازم است میان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزارت آموزش و پرورش تعامل بسیار خوبی به وجود آید تا این دو بتوانند در کنار هم در جهت ارتقای فعالیتهای آموزشی و فرهنگی گامهای موثری بردارند.

فرهنگیان ار ارزشی ترین اقشار جامعه هستند

آجرلو در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: فرهنگیان از ارزشی ترین اقشار جامعه و از ایثارگرترین آنها هستند.

وی ادامه داد: جمعی از بهترینهای جامعه در نظام آموزش و پرورش گردهم آمده اند و با وجود کمبود امکانات تلاش می کنند به بهترین نحو، وظیفه فرهنگی خود را در قبال دانش آموزان انجام دهند.

این مسئول تصریح کرد: به طور کلی می توان گفت فرهنگیان در انجام وظایف خود کم نگذاشته اند و اگر کاستی بوده از طرف کارگزاران نسبت به فرهنگیان به وجود آمده است.

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا خاطرنشان کرد: لازم است تلاش شود تا فرهنگیان به جایگاه شایسته خود در جامعه دست یابند و نگاه حاکم بر جامعه نسبت به آنها در بهترین نوع باشد.