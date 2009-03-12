دعوت سه گیلانی به تیم ملی والیبال

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، احمد بابایی، مجتبی عطار و مرتضی شیاری به همراه 12 والیبالیست دیگر از امروز به مدت دو هفته در اردوی تیم ملی والیبال کشورمان شرکت می کنند.

تیم ملی والیبال بزرگسالان کشورخود را برای شرکت در رقابتهای جهانی 2010 ایتالیا آماده می کند.

همچنین هفته پنجم لیگ برتر والیبال مردان گیلان با انجام سه دیدار پیگیری شد در این دیدارها فومن سه برصفر مقابل رضوانشهر پیروز شد، لاهیجان سه بر یک مقابل رشت به برتری رسید و رودسر با همین نتیجه بندرانزلی را شکست داد.

رودسر با هشت امتیاز صدرنشین این مسابقات است. در لیگ برتر والیبال مردان گیلان شش تیم حضور دارد.