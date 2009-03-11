98 درصد تسهیلات صندوق مهر امام رضا (ع) منجربه اشتغال شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، خلیل یسایی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح شعبه قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صندوق مهر امام رضا در راستای توسعه اشتغالزایی گامهای خوبی برداشته است، افزود: با ارائه تسهیلات توسط صندوق مهر امام رضا (ع) از مهاجرت جوانان روستایی به شهرهای بزرگ و مراکز استانها جلوگیری می شود.

وی، دغدغه های مسئولان و مردم در دولت نهم را ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان بیان کرد و یادآور شد: فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) در بخشهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و صنعتی است.

یسایی، میانگین سرانه ایجاد اشتغال پایدار در صنایع بزرگ را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این در حالی است که صندوق مهر امام رضا (ع) با ارائه تسهیلات 50 میلیون ریالی، اشتغال ایجاد کرده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) به فعالیت این صندوق در زمنیه ازدواج اشاره کرد و گفت: این صندوق از بدو تاسیس تاکنون توانسته است زمینه حل مشکل جوانان کشور را فراهم کند.

یسایی افزود: سقف پرداخت تسهیلات ازدواج زوجین 40 میلیون ریال بوده وبوده و توانسته از زمانتاسیس تاکنون به بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر واج ازدواج پرداخت کرده است.

وی در ادامه بودجه پیشنهادی سال 88 این صندوق را بالغ بر چهار هزار و 780 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: امسال بالغ بر یک هزار و 700 میلیارد ریال از منابع اعتباری جهت اشتغال به نهادها و موسساتی که می توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند پرداخت شده است.