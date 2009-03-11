تحول فرهنگی کار دولتی نیست

جواد آرین‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حذف روزهای ‌تاریخی و سنتی سال مانند چهارشنبه‌سوری غیرممکن استو به مصلحت کشور نیست.

وی با بیان اینکه باید چهارشنبه آخر سال به عنوان یک روز شادی‌آفرین بر مبنای معیارهای اسلامی و ایرانی طراحی شود، گفت: چهارشنبه‌سوری باید روزی فرح‌ بخش و شادی‌آفرین برای جامعه باشد که در آن مردم آماده دور کردن پلیدی‌ها از خود و ورود به سال جدید، پربارتر، مفیدتر و ثمربخش‌تر از سال‌های گذشته می شوند.

آرین‌منش گفت: فرهنگسازی در این موضوع باید از طریق شوراهای فرهنگ عمومی استان‌ها اقدام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه اصلاح رفتاری در 13 فروردین ماه از نمونه‌های بازسازی تاریخی است، تصریح کرد: باید از طریق اصلاح رفتارها و جایگزین کردن ارزش‌های ایرانی و اسلامی به بازسازی روزهای تاریخی مانند چهارشنبه‌سوری اقدام کرد تا بار ارزشی و معنایی اینگونه روزها را ارتقا بخشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات افزود: این اقدامات را باید تحت عنوان بازسازی فرهنگی و اصلاح فرهنگ عمومی در مورد چهارشنبه‌سوری هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: روز 13 فروردین سبب کنار زدن سنت‌های نادرست مانند نحسی این روز شده است.



