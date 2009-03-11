ممانعت از تردد خودروهای بدون معاینه فنی مقدور نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ محمد علی نصرتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: زمانی می توان رانندگان را به معاینه فنی خودروها الزام کرد که این مراکز به اندازه کافی در شهرهای کشور راه اندازی شده باشند.

وی با اشاره به صفهای طولانی خودروها در مقابل مراکز معاینه فنی خودرو و ایجاد ترافیک شدید در تبریز ادامه داد: هر چند پلیس بر لزوم معاینه فنی خودروها تاکید داشته و این امر را برای حفظ ایمنی و سلامت مردم در سفر ضروری می داند اما امکان اعمال فشار برای دریافت برگ معاینه فنی در مدت کوتاه وجود ندارد.

نصرتی با اشاره به محدودیت مراکز معاینه فنی در تبریز ادامه داد: در فاصله چند روز مانده به تعطیلات نوروز امکان دریافت برگ معاینه فنی برای همه خودروها نیست و این پروسه باید در طول سال به تدریج صورت گیرد.

رئیس پلیس آذربایجان شرقی در عین حال با انتقاد از فرهنگ حاکم در بین برخی از مردم افزود: بزرگترین مشکل ما با آن دسته از مردم است که همه کارهای خود را برای دقیقه 90 گذاشته و هم برای خود و هم برای دستگاه‌های مختلف ایجاد دردسر می کنند.

وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به معاینه فنی خودرو برای جان سرنشینان بسیار خطرناک است گفت: متاسفانه عده ای از مردم تا اجباری برای معاینه و تست خودرو نباشد به این امر مبادرت نمی کنند که این دستورالعمل نیز برای همین مورد پیش بینی شده است.

نصرتی با بیان اینکه برخورد با مسافران نوروزی که فاقد برگ معاینه هستند در دستور کار نیست افزود: البته این بدان معنی نیست که خودروهایی با وضعیت کاملا نامتعارف و فاقد تجهزات اولیه همچون: چراغ، تجهیزات ایمنی و ... اجازه تردد خواهند داشت.