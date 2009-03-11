37 مرکز مجوز دار فروش ماهی قرمز در استان مرکزی مسقر شد

دکتر سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون37مرکز معتبر خرید ماهی قرمز در استان مستقر شده که هشت مرکز آن در اراک است.

وی با تاکید بر توجه شهروندان استان به خرید ماهی قرمز از مراکز معتبر گفت: ماهی هایی که دارای باله های تاخورده ، وجود لکه های پنبه مانند اطراف دهان، پریده رنگی و یا لکه های خاکستری و قرمز در سطح بدن و یابیرون زدگی چشم باشند ، مبتلا به بیماری هستند و مردم باید از خرید آنها خودداری کنند.

حسینی افزود: تمامی مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی دارای پلاکارد و مهر است و روزانه به لحاظ صحت سلامت کنترل کیفی می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان از نظارت 27 اکیپ بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خامی در استان خبر داد و اضافه کرد: این طرح با توجه به ضرورت کنترل و نظارت بهداشتی بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی و به منظور حفظ سلامت مصرف‌ کنندگان از امروز آغاز شده و تا 14 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی در ایام نوروز گفت: برنامه عملیاتی کنترل و نظارت بهداشتی ویژه تعطیلات ایام نوروزی در تمام ایام نوروز از ساعت 8 تا 20 در دو شیفت کاری انجام می شود.

حسینی تصریح کرد: این برنامه شامل سازماندهی اکیپ‌های ثابت و سیار، کنترل و نظارت در استان و شبکه‌های تابعه و تجهیز آنها به امکانات مورد نیاز است.

وی اظهار داشت: این سازمان با برقراری کشیک در شبکه‌های دامپزشکی تمام شهرستان‌ها در صدور مجوز بهداشتی و قرنطینه ‌ای حمل فرآورده‌های دامی در طول ایام نوروز همکاری می کند.