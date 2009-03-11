تمام توان دشمنان برای توسعه وهابیگری در بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، حجت الاسلام سید عبدالرضا موسوی ظهر امروز در آیین تجلیل از سفیران وحدت در تالار وحدت مهاباد با اعلام اینکه وهابیت به عنوان عامل اصلی تفرقه در بین مسلمانان شکل گرفت، تصریح کرد: دشمنان افکار تند وهابیت را در بین اهل تسنن ترویج می کنند که نتیجه و هدف اصلی آن، گسستن پیوند بین مسلمانان است.

وی با بیان اینکه در برخی از کشورهای مسلمان که وهابیت در آن رسوخ جدی کرده است نفاق بین مسلمانان روز به روز شعله ورتر می شود، خاطر نشان کرد: خطر وهابیون تکفیری تمام مسلمین جهان اعم از شیعیان و سنی های معتدل را تهدید می کند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه این گروه خطرناک ترین افراد برای جهان اسلام هستند، تصریح کرد: آمریکایی ها به دلیل شکست نظامی این کشور در حملات نظامی خود به کشورهای اسلامی در منطقه برای بقای به ایجاد تفرقه و نفاق در بین مسلمانان دل بسته اند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در منطقه کردستان تصریح کرد: غربیها کمک مالی به وهابیگری می کنند و پولهای زیادی را نیز خرج این گروه می کنند تا به خواسته های خود در منطقه که همان فروپاشی جهان اسلام است برسند.

حجت الاسلام موسوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه شبکه خارجی که از آمریکا، افغانستان و لبنان هدایت می شوند 24 ساعته برای ترویج تشیع برنامه پخش می کنند ولی غافل از اینکه همین شبکه ها نیز از سوی دشمنان اسلام هدایت می شوند و هدف اصلی آنها ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در منطقه کردستان اعلام کرد: دشمن تنها به سراغ شیعه و سنی نرفته است بلکه با ترفندهای گوناگون انواع توطئه ها را از سوی شیعه و سنی اجرا می کنند تا پیوند اخوت و برادری بین مسلمانان فرو پاشد.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری با اعلام اینکه در طول تاریخ اسلام بعد از دوران خلفای راشدین، عالی ترین فرصت برای وحدت و اتحاد مسلمانان فراهم شده است، گفت: در برابر این فرصت، نگران کننده ترین آسیبها نیز برای ایجاد تفرقه در صدر برنامه های دشمن قرار دارد.

وی افزود: اگر به رغم تمام توطئه های دشمنان پیکر کردستان ایران سالم مانده است به این دلیل است که روحانیت در صحنه است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در منطقه کردستان عنوان کرد: تعهد روحانیون و برخورد آنها با انحرافات، منطقه را از حضور دشمنان پاک کرده است که باید این قشر همیشه در صحنه در مقابل سم پاشیهای دشمنان اسلام در آماده باش باشند.

حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری گفت: بعد از انقلاب، رهبری داهیانه امام خمینی (ره) بر این اساس بوده است که شیعه و سنی دو چشم نظام هستند و نظام ما در این دو فرزند عزیز است که هیچگاه هیچ کدام مورد بی مهری قرار نخواهند گرفت.

شورای مدیریت حوزه های اهل سنت در کشور تشکیل شده است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در منطقه کردستان گفت: شورای مدیریت حوزه های اهل سنت جدا از حوزه های علمیه قم در کشور تشکیل شده است.

حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: تشکیل این شورا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و دارای 13 عضو می باشد.

عضو شورای مدیریت حوزه های اهل تسنن کشور یادآورشد: در این شورا 6 نفز از علمای برجسته و اهل سنت حضور دارند که بررسی و حل مشکلات علما و طلاب حوزه های اهل تسنن و روحانیان اهل سنت در صدر برنامه های آن قرار دارد.

وی حمایت مادی از روحانیون اهل تسنن، مدرک تحصیلی و خدمت سربازی را از مشکلات پیش روی روحانیون اهل تسنن عنوان کرد که در این شورا پیگیری و بررسی می شوند.