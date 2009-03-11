3500 تن آرد امسال در شهرستان سمنان ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرماندار سمنان ظهر چهارشنبه در نشست تعزیرات آرد و نان سمنان گفت: محور و مبنای کار در این بخش در سال آینده بر کیفیت بخشیدن به تولید نان است.

وی تصریح کرد: آرد ذخیره شده امسال در شهرستان سمنان با انجام بازرسی مناسب از نانوایی ها و جلوگیری از ریخت و پاش ذخیره سازی شده است .

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وی افزود:سهم بزرگی از یارانه های مربوط به بخش آرد و نان است و با برنامه ریزی مناسب باجلوگیری از افزایش ضایعات نان باید از منابع کشور حفاظت کنیمدبیر کمیسیونتعزیرات آرد و نان سمنان نیز در این جلسه گفت: جوش شیرین از پروسهتولید نان کاملا حذف و 90 درصد نانواییهای این شهرستان دارای سامانه دو گانه سوختشده اند

حمید طاهریان افزود: امسال بیش از 10 هزار و 840 مورد بازرسی از نانوایی ها صورت گرفته و 102 مورد آرا با محکومیت نانوایی های متخلف نیز صادر شده است که پرداخت بیش از 39 میلیون ریال جریمه شدند.

به گفته وی، بازسازی و بهسازی 15 باب نانوایی، نصب آزمایشی الک برقی، فراهم کردن دستگاه نوبت دهی در کلیه نانوایی ها و اجرای طرح استقرار ناظران در نانوایی ها از فعالیت های ایمسال این کمیسیون است.