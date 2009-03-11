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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

مستند "در جستجوی حقیقت" در لبنان تمام شد

مستند "در جستجوی حقیقت" در لبنان تمام شد

تصویربرداری مستند "در جستجوی حقیقت" ساخته سیاوش سرمدی با موضوع سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد با پایان تصویربرداری این مستند که از تولیدات مرکز است سهراب خسروی کار تدوین را آغاز کرده تا برای نمایش عمومی در سال 88 آماده شود.

از دیگر عوامل تولید "در جستجوی حقیقت" می‌توان به سرمدی پژوهشگر و کارگردان، مرتضی شعبانی و احمد عبدالرحیمی تصویربرداران، علی قصیر مدیر تولید، حسین محمداحمد صدابردار، مهرداد جلوخانی صداگذار، علیرضا کهن‌دیری آهنگساز، سیدرائد موسوی راوی، کمال مهنا دستیار تصویربردار، علی اردستانی پشتیبانی تولید و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شبکه بین‌المللی پرس تی‌وی تهیه‌کنندگان اشاره کرد.

کد مطلب 848101

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