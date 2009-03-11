درب های کاخ مروارید باید به روی مردم باز شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: مالکیت کاخ مروارید مربوط بنیاد مستعضفان است که در حال حاضر سپاه پاسداران در آن مستقر است اما این کاخ به ثبت آثار ملی رسیده است و باغاتی که در کنار این کاخ وجود دارد و بیش از 100 هکتار وسعت دارد نیز به عنوان حریم این کاخ به ثبت رسیده و نباید جز استفاده گردشگری از آن بهره دیگری برد.

وی افزود: درب این کاخ که جزو میراث فرهنگی محسوب می شود باید به روی گردشگران باز شده و استفاده از این کاخ حق مالکیت را برای مالک محفوظ است.

این مسئول خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی آمادگی آن را دارد که در صورت نیاز مرمت این کاخ را انجام دهد و بنا را برای جذب گردشگر آماده سازد.

وی از فرماندار و مسئولان ارشد شهر خواست تا با هماهنگی میان نهادهای ذکر شده امکان استفاده از این بنای تاریخی را به شهروندان بدهند.

باغ سیب مهرشهر بنا به درخواست مردم باید حفظ شود

وی همچنین در خصوص باغ سیب مهرشهر نیز اظهار داشت: این باغ تنها باغ منسجم کرج با مساحتی بالغ بر 200 هکتار است که با ثبت در آثار ملی می توان آن را حفظ کرد.

مخاطب عنوان کرد: این باغ به دلیل اهمیت سیمای شهری، زیست محیطی، منابع طبیعی و درخواست شهروندان و اهمیت زیادی که در بحث تنفس شهر دارد باید ثبت شده تا جلوی هرگونه دخل و تصرفی در آن گرفته شود.

وی افزود: همه مسئولان شهر خواهان حفظ این باغ هستند و تنها راه عملی برای این امر ثبت این اثر در آثار ملی است.