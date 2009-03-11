بافت قدیمی زندان نیشابور مانع پیشبرد اهداف آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور علی اکبر خرمی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید معاون سیاسی اجتماعی استانداری و فرمانداری نیشابور و کمیته 18 نفر امور بانوان شهرستان از بند نسوان زندان نیشابور افزود: درصدد هستیم تا با انتقال بند نسوان به محل دیگری، فضا و امکانات لازم را برای مددجویان فراهم آوریم.

وی به ارائه گزارش عملکرد این اداره پرداخت و از راه اندازی کلینیک مثلثی، آشنایی مددجویان با مهارتهای اساسی زندگی، اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی، برگزاری کلاس فنی و حرفه ای در رشته قالیبافی در بند نسوان و اخذ مدرک معتبر توسط 26 نفر از مددجویان به عنوان بخشی از این خدمات نام برد.

وی برگزاری کلاس های تعمیر موتورسیکلت و سیم کشی برق ساختمان در بند مردان در سال جاری را از جمله فعالیت های ستاد کاهش آسیب پذیری پر خطر در زندان نیشابور عنوان کرد.

همچنین معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و فرمانداری نیشابور از اقدامات انجام شده در زندان نیشابور اظهار رضایت کرد و تعداد اندک زندانیان زن را نشانه تدین این قشر از جامعه دانست.

عباس عدل افزود: این بازدید بنا به پیشنهاد هاشمی معاون استاندار و فرماندار نیشابور صورت پذیرفت تا مشکلات موجود پس از بازدید و آشنایی بیشتر در کار گروه ها و کمیسیون های بانوان مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تا با پیگیری های لازم، ردیف بودجه پروژه ساخت زندان جدید از مراجع مربوط اخذ شود.

در ابتدای این بازدید، میهمانان با آسیب دیدگان اجتماعی جامعه ملاقات کرده و در جریان مشکلات و گرفتاری های آنان قرار گرفتند.سپس مشکلات نادمان در زمینه های گوناگون از جمله هماهنگی های لازم جهت اخذ رضایت شاکیان تعدادی از پرونده های قضایی با مددجویان بررسی و قول مساعد داده شد.