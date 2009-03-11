نفرات برتر جشنواره کشتی روستاییان و عشایر استان کرمانشاه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات کشتی روستایی و عشایر استان کرمانشاه پس از سه روز رقابت در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه ظهر امروز با معرفی نفرات برترپایان یافت.

این رقابت ها در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و امید برگزار شد که در رده سنی نوجوانان در هشت وزن کشتی گیران به رقابت پرداختند، که در پایان در وزن 50 کیلوگرم سمیر یاوری، وزن 54 کیلوگرم مجتبی کرم بیگی، وزن 58 کیلوگرم نظام زارعی، وزن 63 کیلوگرم محمدجواد محمد بیگی، وزن 69 کیلوگرم سجاد جمشیدی، وزن 76 کیلوگرم مهدی پناهی، وزن 85 کیلوگرم میثم کهریزی و در وزن 100 کیلوگرم فرید مرادی به مدال طلای مسابقات دست یافتند.

در بخش جوانان و در وزن 50 کیلوگرم عرفان کیانی فر، وزن 55 کیلوگرم علی اصغر انگزی، وزن 60 کیلوگرم معین جافی پور، وزن 66 کیلوگرم مهدی جعفری، وزن 74 کیلوگرم حامد رستمی راد، وزن 84 کیلوگرم امیر احمدی، وزن 96 کیلوگرم یوسف راستاد، وزن 120 کیلوگرم یوسف علی اکبری موفق به کسب مدال طلا شدند.

در رده سنی امید کشتی گیران روستایی در هفت وزن به روی تشک رفتند که در این بخش نیز در وزن 50 کیلوگرم حسین خانمحمدی، در وزن 55 کیلوگرم سامان فتاحیان، در وزن 60 کیلوگرم فریبرز نظری، در وزن 66 کیلوگرم رحیم رضوی مجد، در وزن 74 کیلوگرم میلاد برادری، در وزن 84 کیلوگرم میثم جعفری و در وزن 96 کیلوگرم سجاد نظری به مقام اول رسید.

در پایان مسابقات به نفرات اول تا سوم از طرف هیئت ورزش روستایی و عشایری استان کرمانشاه هدایایی اهدا شد.