سیاست تفرقه افکنانه رژیم صهیونیستی اعتراض مصر را هم برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه المنار ، یک مسئول بلندپایه مصری دراین باره اعلام کرد : قاهره با ارسال نامه ای به واشنگتن در آن تاکید کرد که تلاش های اسرائیل را پیش از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین و پایان اختلافات داخلی در بین فلسطینیان رد می کند.

به نوشته این منبع خبری، اعتراض مصر دقیقا به نشستی که اخیرا بین " بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود اسرائیل و هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا برگزار شد، اشاره می کند.

دراین نشست رئیس حزب لیکود تاکید کرد : در صورتی که حماس متعهد به اجرای شروط کمیته چهارجانبه بین المللی آن هم بشکل واضح و بدون هیچ ابهامی نشود، کابینه اسرائیل دولت آتی فلسطینی را تحریم و بایکوت خواهد کرد.

به گفته این مسئول مصری ، قاهره دراین نامه تاکید کرد که هرگز به هیچ گروهی اجازه تخریب تلاش هایش را در جهت محقق شدن آشتی فلسطینی نمی دهد، همانطوری که کشورهای عربی در برنامه سیاسی کابینه اسرائیل به ریاست نتانیاهو دخالت نمی کنند و جهانیان هم اعلام نکردند که به شرط حمایت نتانیاهو از ایده تشکیل دو دولت از وی حمایت می کنند.

المنار در ادامه همچنین به نقل از منابع آگاه فلسطینی می نویسد : قاهره نسبت به تشکیل دولت وحدت ملی در اوایل ماه آوریل آتی بسیار خوشبین است. همچنانکه به گفته این منابع می توان [ با این روند ] اختلافات بین حماس و فتح را نیز تحت کنترل گرفت به ویژه با وجود تحرکات برای برقراری آشتی عربی که منجر به موفقیت گفتگوی قاهره شد.