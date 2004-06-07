گذر زهره از مقابل خورشيد // با چشم مسلح هم فقط20 ثانيه به خورشيد خيره شويد

دكتر منصور وصالي سرپرست شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: سياره زهره كه مداري كوچكتر از زمين دارد همراه با زمين در يك صفحه به دور خورشيد مي چرخند، هرگاه سياره زهره خط واصل خورشيد و زمين را قطع كند، پديده گذر سياره زهره از خورشيد به وقوع مي پيوندد. البته سياره عطارد هم شرايط مشابه سياره زهره را دارد ولي چون تعداد دفعاتي كه عطارد از كنار خورشيد مي گذرد به مراتب بيشتز از گذر زهره است زياد قابل توجه نيست.

وي افزود: پديده گذر زهره از مقابل قرص خورشيد در دو بازه زماني 8 سال و 120 سال رخ مي دهد. در واقع پس از وقوع اين پديده در سال جاري، تا سال 1391 شاهد اين رخداد نخواهيم بود. البته در سال 1391 (2012 ميلادي) گذر زهره از مقابل خورشيد در وسط اقيانوس آرام اتفاق مي افتد و در ايران قابل مشاهده نخواهد بود. پس از وقوع اين جريان در سال 1391 برابر با 2012 ميلادي اين پديده 100 تا 120 سال طول مي كشد تا دوباره رخ دهد.

سرپرست شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران تصريح كرد: گذر زهره از مقابل قرص خورشيد در كشورهايي كه روز هستند قابل رويت است با اين تفاوت كه در برخي كشورها اين پديده در هنگام طلوع و در برخي در هنگام غروب خورشيد قابل رويت است. خوشبختانه به دليل جايگاه ايران روي زمين اين رخداد آسماني از ساعت 48: 9 فردا به مدت 6 ساعت در آسمان ايران قابل رويت خواهد بود.

دكتر منصور وصالي افزود: براي ديدن اين پديده حتما بايد از دوربين هاي مجهز به فيلترهاي استاندارد استفاده كرد زيرا خطر آسيب جدي به چشم وجود دارد. اين پديده به طور كامل از طريق تلسكوپ هاي مجهز قابل رويت خواهد بود و بايد تلسكوپ مورد استفاده نيز مجهز به فيلترهاي استاندارد باشد. البته بايد مردم به اين نكته توجه كنند كه هرگز به آسمان خيره نشوند و حتي اگر از وسايل مجهز به فيلتر هم استفاده مي كنند بيشتر از 20 ثانيه به آسمان و خورشيد خيره نشوند.