سازمان خیریه اسلامی مالاوی تجهیزات بیمارستان مسیحی را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، رزاق قاسم دبیر بنیاد مسلمانان لیلونگوی به عنوان یک ستاد خیریه که در مرکز مالاوی فعالیت می‌کند گفت: پیامبر نیز در دوران خود همواره به نیازمندان رسیدگی و توجه می‌کرد.

وی افزود: بنابراین درحالی که میلادی پیامبر بزرگ اسلام را جشن می‌گیریم می‎‌خواهیم به برادران و خواهران مسیحی خود محبت و مهربانی پیامبری که میلادش را جشن گرفته‌ایم نشان دهیم.

رزاق قاسم یادآور شد: ما از این طریق به آنها کمک کرده و آنها به طرق دیگری ما را یاری می‌کنند. این رویداد تنها زمانی رخ می‌دهد که وحدت و تساهل در تنوع دینی حاکم باشد.

دبیر این بنیاد اسلامی اضافه کرد: ما تصمیم گرفتیم به بیمارستان مسیحیان کمک کنیم تا آنها از اهمیت وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز که تأثیری مستقیمی در جامعه دارد آگاه شوند.

کریس کانگومب وزیر بهداشت مالاوی از این اقدام مسلمانان نسبت به هموطنان مسیحی خود قدردانی کرد و گفت: آنچه مرا تحت تأثیر قرار داد نفس اهدا نبود بلکه روحیه اهدای آن به یک بیمارستان مسیحی بود. پیش از این نمونه مشابهی ندیده بودم.

اسلام، پس از مسیحیت دومین دین مالاوی محسوب می‌شود. براساس آمار رسمی مسلمانان 12 درصد از جمیعت مالاوی را تشکیل داده‌اند، این درحالی است که آمار رسمی این تعداد را 36 درصد می‌دانند.