رای نیاوردن هدفمند کردن یارانه ها برگ نامطلوبی در تاریخ مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو در همایش مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرج که ظهر چهارشنبه در کانون امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: طرح منطقی کردن یارانه ها در صورت رای آوردن می توانست به گسترش بیشتر عدالت اقتصادی در جامعه بسیار موثر باشد در حالی که این طرح با وجود ویژگیها و توانمندیهای مثبت آن در مجلس رای نیاورد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل رای نیاوردن طرح یادشده، عدم اتحاد نمایندگان مجلس بوده در حالیکه لازم است نمایندگان در چنین موارد سازنده ای پس از انجام مطالعه و تحقیق، به یک وحدت نظر دست یابند.

این مسئول در خصوص مسائل آموزش و پرورش نیز عنوان داشت: آموزش و پرورش ما با مشکلات زیادی درگیر است، در حالیکه لازم است اهمیت و لزوم رفع مشکلات این بخش و تاثیر این امر در ارتقای امور و آموزشی برای همگان تبیین شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: لازم است علم و دانش معلمان به روز باشد و برای به روز رسانی علم و دانش آنها سازوکارهای لازم و مورد نیاز تعریف شود.

زمینه های لازم برای رسیدن فرهنگیان به کرامت شایسته خود فراهم شود

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: باید زمینه های لازم برای رسیدن فرهنگیان به کرامت شایسته خود فراهم شود، زیرا تنها در این حالت است که حق واقعی آنها ادا می شود.

آجرلو ادامه داد: به فرموده امام خمینی(ره) معلمی شغل انبیا است که این امر از جایگاه بالا و ارزشمند قشر معلم حکایت می کند.

وی در خصوص نظام خدمات کشوری خاطرنشان کرد: نظام خدمات کشوری امسال به صورت رسمی اجرایی می شود، البته هنوز آیین نامه بعضی از وزارتخانه ها تدوین نشده که امید است در اسرع وقت تدوین شود.