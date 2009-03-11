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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

فاطمه آجرلو:

رای نیاوردن هدفمند کردن یارانه ها برگ نامطلوبی در تاریخ مجلس است

رای نیاوردن هدفمند کردن یارانه ها برگ نامطلوبی در تاریخ مجلس است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: رای نیاوردن طرح منطقی کردن یارانه ها برگ نامطلوبی در تاریخ مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو در همایش مدیران مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرج که ظهر چهارشنبه در کانون امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: طرح منطقی کردن یارانه ها در صورت رای آوردن می توانست به گسترش بیشتر عدالت اقتصادی در جامعه بسیار موثر باشد در حالی که این طرح با وجود ویژگیها و توانمندیهای مثبت آن در مجلس رای نیاورد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل رای نیاوردن طرح یادشده، عدم اتحاد نمایندگان مجلس بوده در حالیکه لازم است نمایندگان در چنین موارد سازنده ای پس از انجام مطالعه و تحقیق، به یک وحدت نظر دست یابند.

این مسئول در خصوص مسائل آموزش و پرورش نیز عنوان داشت: آموزش و پرورش ما با مشکلات زیادی درگیر است، در حالیکه لازم است اهمیت و لزوم رفع مشکلات این بخش و تاثیر این امر در ارتقای امور و آموزشی برای همگان تبیین شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: لازم است علم و دانش معلمان به روز باشد و برای به روز رسانی علم و دانش آنها سازوکارهای لازم و مورد نیاز تعریف شود.

زمینه های لازم برای رسیدن فرهنگیان به کرامت شایسته خود فراهم شود

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: باید زمینه های لازم برای رسیدن فرهنگیان به کرامت شایسته خود فراهم شود، زیرا تنها در این حالت است که حق واقعی آنها ادا می شود.

آجرلو ادامه داد: به فرموده امام خمینی(ره) معلمی شغل انبیا است که این امر از جایگاه بالا و ارزشمند قشر معلم حکایت می کند.

وی در خصوص نظام خدمات کشوری خاطرنشان کرد: نظام خدمات کشوری امسال به صورت رسمی اجرایی می شود، البته هنوز آیین نامه بعضی از وزارتخانه ها تدوین نشده که امید است در اسرع وقت تدوین شود.

کد مطلب 848113

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