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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

القای ناتوانی زنان ایرانی محکوم به شکست است

القای ناتوانی زنان ایرانی محکوم به شکست است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی، تلاش دشمنان مبنی بر القای ناتوانی زنان ایرانی را محکوم به شکست خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از زنان کارآفرین و نوآور آذربایجان شرقی افزود: این اقدامات دشمنان به همراه ترویج عدم رعایت حقوق زنان و ازادی های مشروع این قشر به بهانه ضدیت با انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه حضور زنان در بخش های مختلف کارآفرینی کشور قابل توجه است گفت: هم اکنون بخش بزرگی از زنان جامعه در زمینه های صنعتی و کشاورزی فعالند و آذربایجان شرقی نیز سهم عمده ای از این کارافرینی را به خود اختصاص داده است.

استاندار آذربایجان شرقی زنان کارآفرین آذربایجان شرقی را الگو و سرآمد زنان سایر استان ها دانست و از تلاش های اداره کل اموربانوان و خانواده استانداری در این راستا قدردانی کرد.

بیگی همچنین اظهار داشت:اینکه دشمنان از تلاش مسالمت آمیز ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای به نام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای یاد می کنند هدفی جز تخطئه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ندارند.

وی همچنین با انتقاد از برخی تحرکات بدخواهان داخلی در زیرسئوال بردن تلاش های دولت نهم در ارتقای سطح رفاه مردم اظهار داشت: گفتمان حاکم بر دولت نهم گفتمان انقلاب اسلامی بوده و ناشی از آموزه های اسلامی است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت:دولت نهم بر شکوفایی زنان در عرصه های مختلف تلاش تاکید دارد و موفقیت های این قشر در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و به ویژه ورزشی موید این ادعاست.

در این مراسم از زنانی که در جشنواره ملی کارآفرینی و نوآوری برتر شده بودند به همراه مشاوران نمونه فرمانداران و روسای سازمان ها و مدیران کل آذربایجان شرقی در امور زنان و خانواده تقدیر شد.

کد مطلب 848115

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