القای ناتوانی زنان ایرانی محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از زنان کارآفرین و نوآور آذربایجان شرقی افزود: این اقدامات دشمنان به همراه ترویج عدم رعایت حقوق زنان و ازادی های مشروع این قشر به بهانه ضدیت با انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه حضور زنان در بخش های مختلف کارآفرینی کشور قابل توجه است گفت: هم اکنون بخش بزرگی از زنان جامعه در زمینه های صنعتی و کشاورزی فعالند و آذربایجان شرقی نیز سهم عمده ای از این کارافرینی را به خود اختصاص داده است.

استاندار آذربایجان شرقی زنان کارآفرین آذربایجان شرقی را الگو و سرآمد زنان سایر استان ها دانست و از تلاش های اداره کل اموربانوان و خانواده استانداری در این راستا قدردانی کرد.

بیگی همچنین اظهار داشت:اینکه دشمنان از تلاش مسالمت آمیز ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای به نام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای یاد می کنند هدفی جز تخطئه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ندارند.

وی همچنین با انتقاد از برخی تحرکات بدخواهان داخلی در زیرسئوال بردن تلاش های دولت نهم در ارتقای سطح رفاه مردم اظهار داشت: گفتمان حاکم بر دولت نهم گفتمان انقلاب اسلامی بوده و ناشی از آموزه های اسلامی است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت:دولت نهم بر شکوفایی زنان در عرصه های مختلف تلاش تاکید دارد و موفقیت های این قشر در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و به ویژه ورزشی موید این ادعاست.

در این مراسم از زنانی که در جشنواره ملی کارآفرینی و نوآوری برتر شده بودند به همراه مشاوران نمونه فرمانداران و روسای سازمان ها و مدیران کل آذربایجان شرقی در امور زنان و خانواده تقدیر شد.