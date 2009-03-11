برگزاری جشن در باغات کرج ممنوع است/ هیچ باغی مجوز برگزاری مراسم ندارد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هیچ یک از باغات کرج مجوز لازم برای برگزاری مراسم جشن و عزا را نداشته و کسی حق ندارد از این باغات برای برگزاری اینگونه مراسم استفاده کند.

وی افزود: درهیچ یک از باغات، زمینه جداسازی زن و مرد به دلیل باز بودن فضا وجود ندارد و چنانچه مراسمی در این باغات برگزار شود، استفاده این باغ برای مالکان نیز ممنوع خواهد شد.

وی یادآور شد: باغ محل تفریح خانواده است تا برای مدتی همچنانکه در منزل خود رفتار می کند، در آنجا نیز رفتار کند و تالارها مجوزدار نیز در شهر برای برگزاری مراسم ها وجود دارد و نیازی نیست از این باغات برای برگزاری جشن و عزا استفاده کرد.

وی ادامه داد: در سال های 86 و 87 نیز این ممنوعیت اعمال شد و امسال تنها 20 درصد تخلفات وجود داشت که در دو مورد، باغ مورد نظر پلمب شده و اجازه ورود به آن از مالک نیز گرفته شد.

دادستان کرج افزود: در هشت مورد نیز پرونده تشکیل شده که در دادسرا تحت پیگیری و تعقیب است و این ممنوعیت در سال آینده به طور جدی تری اعمال خواهد شد.



فرهادی عنوان کرد: کسی که مالک باغ است درصورت دایر کردن مرکز فساد، مجازاتش حبس است و مجازات کسانی نیز که در این فساد شرکت داشته باشند، شلاق یا جزای نقدی است .