بزرگترین سینمای جنوب کشور بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سینما اکسین اهواز به‌عنوان بزرگترین سینمای مدرن و استاندارد در استان خوزستان، تیرماه سال جاری با حمایت و مشارکت موسسه‌ سینما‌شهر در مرحله بازسازی اساسی قرار گرفت.



این سینما پس از انجام مراحل مختلف ساخت‌وساز، شامگاه سه‌شنبه 20‌ اسفند‌ در مراسمی با حضور محمدرضا جعفری‌جلوه معاون امور سینمایی وزارت ارشاد، حسن بنیانیان رییس حوزه هنری، مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینما‌شهر و جمعی از دست‌اندرکاران سینما و هنرمندان بازگشایی شد.

سینما اکسین با ظرفیت 850 صندلی به سیستم صوتی دالبی ساراند دیجیتال مجهز شده است. از دیگر اقدامات انجام گرفته برای بازسازی اساسی این سینما می‌توان به تعویض آگوستیک‌های سقف سالن نمایش و بالکن‌ها، کف‌سازی سالن نمایش، بازسازی سکوهای بالکن‌های مربوطه و استاندارد نمودن آن، بازسازی سیستم هواساز و سرمایش و گرمایش و تهویه سینما، تعویض صندلی‌های سالن نمایش و انتظار و پله‌های ورودی و خروجی سینماو ... اشاره کرد.