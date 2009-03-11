فرسودگی ناوگان ریلی موجب کاهش استقبال مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن زیاری ظهر امروز در مراسم بهره ‌برداری از مجموعه تولیدات شرکت واگن پارس اراک با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی لازم در زمینه نوسازی ناوگان ریلی کشور در دستور کار مسئولان قرار گیرد افزود: عمر قطارهای مسافری کشور 25 سال، لوکوموتیو 30 سال و باری 18 سال است.

وی با اشاره به نوسازی ناوگان ریلی کشور طی یک برنامه کوتاه مدت تصریح کرد: برای افزایش رضایتمندی مردم باید عمر ناوگان مسافری به کمتر از 15 سال، لوکوموتیو کمتر از20 سال و باری به کمتر از 15 سال کاهش یابد.

زیاری با تاکید بر اینکه باید بر اساس برنامه توسعه کشور سالانه یکهزار و 200کیلومتر به خطوط ریلی افزوده شود، اظهار داشت: بر طبق پیش بینیهای انجام شده تا افق چشم انداز 1404، 130میلیارد ریال باید در بخش ناوگان ریلی کشور سرمایه گذاری شود که در این زمینه با توجه به ظرفیت و دانش فنی بالای صنایع داخلی از این مبلغ توان جذب یکصد میلیارد ریال به صورت بومی وجود دارد.

وی افزود: از آنجا که سهم راه ‌آهن در جا به جایی بار و مسافر در کشور پایین است و تنها چهار درصد از سفرهای مسافری و 10 درصد از جا‌بجایی بار توسط حمل و نقل ریلی انجام می شود در سند چشم‌ انداز 20 ساله توسعه باید این جابجایی در بخش مسافری به 18 و در بخش باری به 30 درصد افزایش یابد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: سالانه بیش از 20 میلیون سفر در کشور از طریق خطوط ریلی انجام می شود و انتظار می‌رود در نوروز امسال این میزان به 27 میلیون سفر افزایش یابد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشد هفت درصدی برخوردار است.

در این مراسم سه قطار ترن ست سریع ‌السیر با ظرفیت جابجایی هزار و 416 نفر در روز، قطار مسافربری درجه یک، پنج دستگاه واگن حمل خودرو، 10 دستگاه واگن لبه بلند و دو دستگاه بوژی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران تحویل و برای بهره‌برداری وارد شبکه ریلی کشور شد.