ارتقاء کیفیت و پژوهش محوری از مهمترین برنامه های سال 88 دانشگاه آزاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در این پیام آورده است: عید نوروز به عنوان یکی از بزرگترین و با شکوهترین اعیاد در بین ایرانیان و پارسی‌ زبانان به شمار می ‌رود. نخستین روز بهار، آغازی برای اعتدال، طراوات، نشاط و شادابی و نوروز، عید شکوفایی، پویایی، بالندگی، نوخواهی و نواندیشی است.

در ادامه پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: سال نو در گهواره مفتون کننده و شیدای طبیعت با فصل بهار آغاز می‌شود. روزی که امر دین و حکمت بی‌انتهای خداوند بخشاینده مهربان در خلقت و طبیعت ظهور و تبلور یافته و استمرار پیدا می‌ کند و انسان احساس دگرگونی و نو شدن می‌ کند.

در این پیام تصریح شد: راز ماندگاری و جاودانی این آیین خجسته و اصیل ایرانی، پیوند آن با سرشت و ذات انسانی است که دین مبین اسلام نیز جلوه‌هایی از معرفت دینی را در آن به ارمغان گذاشته است. پیوند و همسوئی چنین آیینی با فرهنگ متعالی و انسان ساز اسلامی آن چنان تفسیر درستی از حقیقت و ماهیت وجود زندگی به دست می‌دهد که همواره موجد حرکت‌های آرمانی و ترقی ‌خواهانه ملت بزرگ ایران نظیر انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که سی‌ سال از عمر پربرکت آن می ‌گذرد.

جاسبی در ادامه این پیام خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی که در اردیبهشت ماه سال 1361 با حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد در آستانه بیست‌ و هفتمین بهار خود و در طول بیش از 26 سال فعالیت بیش از دو میلیون و 500 هزار فارغ‌ التحصیل، یک میلیون و 350 هزار دانشجو، حدود 30 هزار عضو هیئت علمی و 31 هزار پرسنل در سراسر کشور دارد.

در ادامه این پیام آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی در 357 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی و در فضایی متجاوز از 14 میلیون مترمربع فضای عمرانی، آموزشی و رفاهی، کانون امیدی برای جوانان علاقمند به تحصیلات عالیه محسوب می ‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیام نوروزی خود آورده است: نقش چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور بر کسی پوشیده نیست، حضور فعال اعضای هیئت علمی و دانشجویان در سمینارها، نشست‌ها و مسابقات علمی مختلفی که در سراسر جهان برگزار می شود، در اغلب موارد موجب کسب افتخارات و رتبه ‌های برتر در مسابقات متعدد بین ‌المللی شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی با هزاران آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز تحقیقاتی، بزرگترین مجتمع آموزشی جهان محسوب می‌شود و در حال خدمت‌رسانی به جامعه ایران اسلامی است و در جهت کسب رضایتمندی مردم گام بر‌می ‌دارد.