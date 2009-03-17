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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

جاسبی:

ارتقاء کیفیت و پژوهش محوری از مهمترین برنامه های سال 88 دانشگاه آزاد است

ارتقاء کیفیت و پژوهش محوری از مهمترین برنامه های سال 88 دانشگاه آزاد است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت سال نو تاکید کرد: از برنامه‌های دانشگاه آزاد در سال جاری ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش محوری و استفاده مجدانه از تمام ظرفیتهای موجود در راستای تحقق اهداف سند چشم‌ انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در این پیام آورده است: عید نوروز به عنوان یکی از بزرگترین و با شکوهترین اعیاد در بین ایرانیان و پارسی‌ زبانان به شمار می ‌رود. نخستین روز بهار، آغازی برای اعتدال، طراوات، نشاط و شادابی و نوروز، عید شکوفایی، پویایی، بالندگی، نوخواهی و نواندیشی است.

در ادامه پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: سال نو در گهواره مفتون کننده و شیدای طبیعت با فصل بهار آغاز می‌شود. روزی که امر دین و حکمت بی‌انتهای خداوند بخشاینده مهربان در خلقت و طبیعت ظهور و تبلور یافته و استمرار پیدا می‌ کند و انسان احساس دگرگونی و نو شدن می‌ کند.

در این پیام تصریح شد: راز ماندگاری و جاودانی این آیین خجسته و اصیل ایرانی، پیوند آن با سرشت و ذات انسانی است که دین مبین اسلام نیز جلوه‌هایی از معرفت دینی را در آن به ارمغان گذاشته است. پیوند و همسوئی چنین آیینی با فرهنگ متعالی و انسان ساز اسلامی آن چنان تفسیر درستی از حقیقت و ماهیت وجود زندگی به دست می‌دهد که همواره موجد حرکت‌های آرمانی و ترقی ‌خواهانه ملت بزرگ ایران نظیر انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که سی‌ سال از عمر پربرکت آن می ‌گذرد.

جاسبی در ادامه این پیام خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی که در اردیبهشت ماه سال 1361 با حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد در آستانه بیست‌ و هفتمین بهار خود و در طول بیش از 26 سال فعالیت بیش از دو میلیون و 500 هزار فارغ‌ التحصیل، یک میلیون و 350 هزار دانشجو، حدود 30 هزار عضو هیئت علمی و 31 هزار پرسنل در سراسر کشور دارد.

در ادامه این پیام آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی در 357 واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی و در فضایی متجاوز از 14 میلیون مترمربع فضای عمرانی، آموزشی و رفاهی، کانون امیدی برای جوانان علاقمند به تحصیلات عالیه محسوب می ‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیام نوروزی خود آورده است: نقش چشمگیر دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور بر کسی پوشیده نیست، حضور فعال اعضای هیئت علمی و دانشجویان در سمینارها، نشست‌ها و مسابقات علمی مختلفی که در سراسر جهان برگزار می شود، در اغلب موارد موجب کسب افتخارات و رتبه ‌های برتر در مسابقات متعدد بین ‌المللی شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی با هزاران آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و مراکز تحقیقاتی، بزرگترین مجتمع آموزشی جهان محسوب می‌شود و در حال خدمت‌رسانی به جامعه ایران اسلامی است و در جهت کسب رضایتمندی مردم گام بر‌می ‌دارد.

کد مطلب 848124

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