تاکنون 395 میلیون مترمکعب سد در گلستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری عصر چهارشنبه در نشست با مدیران استان افزود: همچنین در این مدت 300 قطعه آب بندان و سد کوچک، 25 ایستگاه پمپاژ آب و 300 میلیون متر مکعب حجم آب قابل تنظیم احداث شده است.

وی ساخت هشت سد کوتاه و 3800 سازه آبی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این بخش اعلام کرد و اظهار داشت: با تاسیس استان گلستان در سال 77 روند آبرسانی به شهرها شتاب بیشتری گرفت و بالغ بر 80 هزار مترمکعب مخزن ، 220 کیلومتر خط انتقال ، 80 حلقه چاه از جمله دو چاه فلمن نیز احداث شده است .



وی با اشاره به تامین آب شرب همه شهرهای استان در دوران انقلاب اسلامی گفت: بعد از انقلاب آب شرب کلیه شهرستانها با پوشش بیش از 99 درصد تأمین شده و تعداد روستاهای دارای آب شرب از151روستا قبل ازانقلاب به بیش از750 روستا رسیده است.

حاجیلری خاطرنشان کرد: اکثر شهرهای استان قبل از انقلاب از آب مناسبی برخوردار نبوده و با پیروزی انقلاب، به تامین آب شرب شهری و روستایی توجه شده است .

مدیر عامل شرکت‌ آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه در 30 سال گذشته در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی انجام شده است، تصریح کرد: در این مدت با مطالعه و اجرای هفت طرح تغذیه مصنوعی، سفره های آب زیرزمینی میادین تامین آب شرب استان سالانه حدود هفت میلیون مترمکعب تغذیه صورت گرفته است که قبل از سال 57 چنین برنامه ای در استان انجام نشده بود.

وی یادآورشد: با توجه به نیاز استان به استفاده از منابع آب زیرزمینی در توسعه اراضی کشاورزی و تامین آب شرب و صنعت، روند استفاده از آبهای زیرزمینی افزایش یافته به گونه ای که مقدار آب زیرزمینی استحصالی از 690 میلیون مترمکعب در سال 57 به یک هزار و 177 میلیون مترمکعب در سال 87 رسیده است .

وی عنوان کرد: ممنوعیت توسعه بهره برداری از آبهای زیرزمینی هشت منطقه برای تامین آب شرب شهرها به وسعت 610 کیلومتر مربع ، اجرای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی از سال 84 از طریق راه اندازی گروههای گشت و بازرسی جهت جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاههای مجاز و جلوگیری از فعالیت دستگاههای غیرمجاز از جمله این اقدامات است

به گفته وی مشاوره و راهنمایی متقاضیان در زمینه حفر و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، تخصیص و مدیریت منابع آب زیرزمینی بالغ بر 340 میلیون مترمکعب و آگاهی رسانی در خصوص حفاظت آبهای زیرزمینی از طریق برگزاری سمینارها و برنامه های صدا و سیما از دیگر اقدامات این بخش است.

حاجیلری با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای مهندسی رودخانه های استان، افزود: با توجه به تعداد رودخانه ها، قبل از سال 1357 اعتبار مطالعاتی و اجرایی قابل توجهی به رودخانه ها اختصاص داده نشده بود ، ولی در 30 سال گذشته برنامه های گسترده ای در زمینه های مطالعه برای پهنه بندی، ساماندهی و تعیین اصولی حریم و بستر و نیز هدایت سیلاب در اکثر رودخانه ها در دست مطالعه و اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: در این مدت 260 کیلومتر ساماندهی و لایروبی رودخانه ها، 510 کیلومتر مطالعه برای تعیین سیلاب و حریم بستر انجام شده است.

وی، اجرای 288 کیلومتر لایروبی انهار و چهار هزار و 407 متر دیواره حفاظتی رودخانه ها در استان را از دیگر اقدامات این بخش اعلام کرد.