دولت به اجرای صحیح طرح جامع ترافیک کمک کند / 400 قطعه زمین چمن مصنوعی در تهران احداث شد

دکتر محمد باقر قالیباف صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح 119 پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی ، هنری و ترافیکی منطقه 19 با بیان این مطلب اظهار کرد: تعداد سالنهای ورزشی تا چند سال پیش بسیار محدود بود اما اکنون 150 سالن ورزشی در تهران وجود دارد و شهروندان در همه مناطق می توانند از این امکانات و فضاها بهره مند شوند.

وی افزود: خوشبختانه اکنون در مناطق محروم و جنوبی مسائلی مانند ارزش افزوده و حل معضل بافتهای فرسوده مطرح است و مسائلی مانند کمبود سرانه فرهنگی، تفریحی و ورزشی به مرور در حال رفع است.

قالیباف تصریح کرد: خوشحالیم که امروز توقعات شهروندان در مناطق جنوبی و محروم تغییر کرده و دیگر درخواست آنها فقط اجرای پروژه های خدمات شهری نیست.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: در تلاشیم که در پایان سال آتی تعداد سرای محلات به تعداد محلات شهر باشد و در تمام محلات سرانه های فضای سبز، فرهنگی، تفریحی و ورزشی به حد استاندارد و ایده آل برسد.

وی در مورد وضعیت شهرداری منطقه 19 و فعالیتهایی که در این منطقه صورت گرفته است گفت : پروژه های عمرانی و خدماتی همزمان با پروژه های تفریحی، فرهنگی و ورزشی در این منطقه دنبال شده است به گونه ای که هر فرد منصفی تغییر و تحولات در این منطقه را احساس می کند.

قالیباف افزود: تا چندی پیش در منطقه 19 همه دسترسیها به صورت شمالی جنوبی بوده و دسترسی شرقی غربی به این منطقه وجود نداشته است که برای حل این مشکل احداث خیابان شقایق و شکوفه در دستور کار قرار گرفت که خیابان شکوفه امروز و خیایان شقایق در فروردین ماه به بهره برداری می رسد تا ساکنان منطقه بتوانند به راحتی به همه نقاط دسترسی داشته باشند.

شهردار تهران افزود: تنها امسال برای تملک زمین در پروژه های خیابان شقایق و شکوفه و تعدادی از کوره پزخانه ها بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه شده و در تلاشیم که بخشهایی که مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کرده بود، جمع آوری کنیم.

قالیباف همچنین در مورد فرودگاه قلعه مرغی گفت: شهرداری تهران توانسته است این مجموعه را تملک کرده تا در محدوده تملک شده علاوه بر احداث فضاهای فرهنگی، ورزشی و خدماتی زمینهایی را برای نوسازی بافتهای فرسوده ذخیره کنیم.

وی افزود: مشکل بیکاری و اشتغال از نارساییهای جامعه ماست و باید برای آن چاره اندیشی شود در حالی که شهرداری در مسائلی مانند اشتغال، اقتصاد، تورم، گرانی خانه، مسئولیت و اختیاری ندارد و ما در واقع مسئول آنچه در شهر است هستیم.

شهردار تهران در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم پرداخت کامل سهم دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی با توجه به تصویب طرح جامع ترافیک در شب گذشته آیا می توانید در صورت عدم همکاری دولت اهداف این طرح را محقق کنید گفت: با تصویب طرح جامع همه برنامه های شهر تهران بر این اساس پیش می رود و وقتی نمایندگان دولت این طرح را تصویب می کنند به درستی وظایف خود را هم می دانند و برای تحقق اهداف آن کمک خواهند کرد.

وی ادامه داد : برنامه های شهرداری تهران بر اساس طرح جامع پیش خواهد رفت و امیدواریم مشکلی در اجرای این طرح پیش نیاید.