سومین نشست پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ایمانی به عنوان اولین ناطق قبل از دستور در سخنانی با تقدیر از زحمات 27 ساله آیت الله حائری شیرازی در منصب امام جمعه گفت: رهبر معظم انقلاب در حکم امامت نماز جمعه درباره شیراز جملاتی دارد که افتخار آمیز است.

نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری وجود مراقد پاک نوادگان پیامبر در استان را از الطاف خداوند دانست و گفت: باید از این بقاع در جهت تقویت روحیه دینی جامعه و جوانان استفاده کرد.

وی استان فارس را یکی از مراکز کشاورزی کشور دانست و با بیان مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان گفت: کم آبی تهدید جدی کشاورزان استان است و نزولات آسمانی امسال در مقایسه با سالهای به صورت متوسط 67 درصد کاهش داشته است.

آیت الله نمازی نیز در این مراسم با یادآوری وظایف مجلس خبرگان رهبری و اصول مرتبط با این مجلس در قانون اساسی گفت: گر چه یکی ازوظایف مجلس و کمیسیون تحقیق آن بررسی و حفاظت از شرایط رهبری است اما اخلاق حکم می کند که برجستگیهای فکری و عملی رهبر معظم انقلاب را به عنوان مصداق ولایت فقیه در جامعه مطرح کنیم.

نماینده استان تهران در سخنانی گفت: در شرایط بحرانی منطقه و غزه، شاهد سکوت مرعوبانه سازمانها و مجامع جهانی و برخی حکومتهای منطقه در این خصوص بودیم و تنها رهبری که تهاجم وحشیانه صهیونیستها را به طور قاطع محکوم کرد و بر آنان تاخت آیت الله خامنه ای بود.

وی ویژگی شجاعت رهبر معظم انقلاب را برخاسته از انگیزه های قرآنی و اسلامی دانست و گفت: باید به مردم گفت تا آنان برای داشتن رهبری فرزانه به خود ببالند.

حجت الاسلام معلمی نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع ولایت فقیه در نظام اسلامی خواستار فعالیت بیشتر مجلس خبرگان رهبری برای شناساندن این جایگاه در جامعه شد.

نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان تفاوتهای رهبری در زمان امام (ره) و آیت الله خامنه ای گفت: مقام معظم رهبری با علم کامل نسبت به تفاوت شرایط، عالمانه و عاملانه در جهت تقویت نظام اسلامی تلاش می کنند.

حجت الاسلام نعیم آبادی نیز با اشاره به میلاد سراسر سعادت پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت گفت: تلاش در جهت ایجاد تفرقه بین امت اسلامی از گناهان کبیره است و به همین نسبت کوشش در جهت تقویت وحدت و یکپارچگی یکی از پسندیده ترین کارهاست.

نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با بیان آیات و روایاتی که بر وحدت تاکید می کنند گفت: وظیفه انسانی، اسلامی و حتی ملی است که همه ما برای تقویت وحدت مردم را به پرهیز از غیبت و تهمت دعوت کنیم که می تواند زمینه ساز ایجاد و تعمیق تفرقه بین جامعه باشد.

وی موضعگیری خصمانه علیه پیروان مکتب اهل بیت را ناشی از جهل دانست و گفت: باید همراه با سعه صدر در جهت رشد آگاهی جامعه جهانی نسبت به مکتب انسان ساز تشیع باشد.

در ادامه جلسه، خبرگان رهبری بر اساس دستور کار وارد بحث و مذاکره شدند و سپس دکتر علی لاریجانی به عنوان شخصیت مدعو در جمع خبرگان حاضر شد و به بیان دیدگاههای خویش درباره بودجه و طرح تحول اقتصادی پرداخت.