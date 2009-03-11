صندوق مهر امام رضا (ع) در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید یعقوب موسوی امام جمعه موقت زنجان، در این مراسم صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: یکی از مصادیق بارز اقدام عام المنفعه، خدمت به مردم و حل مشکلات جوانان پاکدل و مومن است.

وی راه اندازی صندوق مهر امام رضا(ع) را یکی از یادگارهای دولت نهم دانست و افزود: بهترین توشه برای انسانهای صالح، شرکت در کارهای خیر و عام المنفعه است.

همچنین در ادامه مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) استان زنجان گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) در استان زنجان، از زمان تشکیل تاکنون به بیش از43هزار نفر متقاضی، بالغ بر 120 هزار نفر میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

علی اصحابی با بیان اینکه امسال به بیش از سه هزار و 300 نفر واجدین شرایط تسهیلات قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است، افزود: این تسهیلات در بخشهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و صنعتی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: همچنین امسال 390 نفر واجدشرایط این استان با اعتباری بالغ بر 27میلیارد ریال از وام اشتغال صندوق استفاده کرده‌اند.