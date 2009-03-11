خشکسالی شهرستان دشتی غیر قابل تصور است

به گزارش خبرنگار مهر در خور موج، سید علی اکبر فاطمی ظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار این شهرستان افزود: خشکسالی در دو سال گذشته به حدی بوده که اکثر کشاورزان و بویژه دامداران و عشایر با سختی و گرفتاریهای زیادی روبه رو شده اند به گونه ای که قادر به تامین خسارات خشکسالی، تامین مخارج زندگی و باز پرداخت تسهیلات نیستند.
وی با بیان اینکه خشکسالی و در کنار آن خسارتهای ناشی از سیلاب باعث شده که کشاروزان این شهرستان بسیار متضرر شوند، گفت: به دلیل نبود سد در این شهرستان باران و آبهای سطحی روانه دریا می شود.
فاطمی اظهار داشت: با وجود خسارتهای وارده، کشاورزان این شهرستان با پشتکاری بالا در حال کشاورزی هستند که جهت دلگرمی آنان کمک و مساعدت دولت بسیار الزامی است.
فرماندار این شهرستان نیز با بیان این که دولت برای جبران خسارات کشاورزی این شهرستان بسیار جدی است، گفت: برای جبران خسارت کشاورزانی که در سال 86 تسهیلات دریافت کرده اند علاوه بر معاف شدن از پرداخت جریمه دیرکرد به مدت یکسال دیگر نیز بازپرداخت آنها تمدید شده است.
رضا جمشیدی افزود: برای تامین بخشی از علوفه مورد نیاز دام های دامداران شهرستان دشتی نیز مقدار یک هزار و 200 تن جو با قیمت یارانه ای در حال توزیع بین دامداران شهرستان است.
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