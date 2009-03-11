خشکسالی شهرستان دشتی غیر قابل تصور است

به گزارش خبرنگار مهر در خور موج، سید علی اکبر فاطمی ظهر چهارشنبه در نشست با فرماندار این شهرستان افزود: خشکسالی در دو سال گذشته به حدی بوده که اکثر کشاورزان و بویژه دامداران و عشایر با سختی و گرفتاریهای زیادی روبه رو شده اند به گونه ای که قادر به تامین خسارات خشکسالی، تامین مخارج زندگی و باز پرداخت تسهیلات نیستند .

وی با بیان اینکه خشکسالی و در کنار آن خسارتهای ناشی از سیلاب باعث شده که کشاروزان این شهرستان بسیار متضرر شوند، گفت: به دلیل نبود سد در این شهرستان باران و آبهای سطحی روانه دریا می شود.

فاطمی اظهار داشت: با وجود خسارتهای وارده، کشاورزان این شهرستان با پشتکاری بالا در حال کشاورزی هستند که جهت دلگرمی آنان کمک و مساعدت دولت بسیار الزامی است.

فرماندار این شهرستان نیز با بیان این که دولت برای جبران خسارات کشاورزی این شهرستان بسیار جدی است، گفت: برای جبران خسارت کشاورزانی که در سال 86 تسهیلات دریافت کرده اند علاوه بر معاف شدن از پرداخت جریمه دیرکرد به مدت یکسال دیگر نیز بازپرداخت آنها تمدید شده است .