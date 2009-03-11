نقش بانکها در توسعه مناطق آزاد کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، مهندس عباس رنجبر ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر شعب بانک کشاورزی مناطق آزاد تاکید کرد: سیستم بانکی، گمرکی، اجرایی و مدیریتی کشور باید با همکاری بیشتر زمینه