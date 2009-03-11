نقش بانکها در توسعه مناطق آزاد کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، مهندس عباس رنجبر ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر شعب بانک کشاورزی مناطق آزاد تاکید کرد: سیستم بانکی، گمرکی، اجرایی و مدیریتی کشور باید با همکاری بیشتر زمینهتوسعه این مناطق را فراهم کند.
وی یادآور شد: بانکها از پایه های اصلی توسعه در مناطق آزاد هستند و بایدبیش از این نقش خود را تقویت کنند.
رنجبر همچنین با اشاره به جایگاه سرمایه های خارجی در توسعه مناطق آزاد گفت: باید زمینه حضور بانکهای خارجی را در این مناطق فراهم کنیم چرا کهنمی توان سیستم بانکی را نادیده گرفت.
مدیرعامل سازمانمنطقه آزاد ارس با اظهار تاسف از اعمال برخی قوانین توسط سیستم بانکی در مناطق آزاد گفت: در حالیکه دولت تسهیلات و امتیازات ویژه ای برای فعالیت در مناطق آزاد در نظرگرفته و در مواردی از حقوق مسلم خود گذشته است سیستم بانکی نرخ تسهیلات بالایی را به نسبت سرزمین اصلی در این مناطق اعمال می کند.
وی افزود: بانکها برای توسعه سرمایه گذاری در دنیا روشهای مختلف تسهیلاتی را برای به جریان انداختن سرمایه گذاری در مناطق آزاد پیش بینی و پیشنهاد میکنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارسگفت: نگاه ما به بانکهای مستقر در منطقه حمایتی است و آماده زمینه سازی برای ارتقای شعب بانکی در این منطقه به سطح معقول هستیم.
مدیر امور مناطق آزاد بانک کشاورزی نیز در این نشست بااشاره به اینکه ریسک اعتباری در مناطق آزاد 60 درصد است، گفت: ریسک اعتباری معقول برای بانک پنج درصد است که متاسفانه خاطره خوشی از این وضعیت در مناطق آزاد وجود ندارد.
پاینده با اعلام آمادگی برای تاسیس شعبه مناطق آزاد بانک کشاورزی درمنطقه آزاد ارس ادامه داد: بانک کشاورزی از توانمندی بالایی در حوزه ارزی برخوردار است و در سایر مناطق آزاد نیز به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است.
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