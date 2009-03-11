روند تولید "در جستجوی زیبایی" متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته اخبار و شایعاتی درباره توقف روند تولید "تهران، در جستجوی زیبایی" به علت مشکلات مالی در محافل سینمایی و رسانه‌ای شنیده شد، اما روابط عمومی فیلم ضمن تکذیب این شایعات مشکلات پیش آمده را در حال رفع دانست.

روابط عمومی این فیلم اعلام کرد مراحل فنی "سیم آخر" که یکی از اپیزودهای این سه‌گانه به کارگردانی مهدی کرمپور است انجام می‌شود و امور فنی "تهران تهران" به کارگردانی داریوش مهرجویی همزمان با فرارسیدن روزهای آخر فیلمبرداری در استودیویی دیگر آغاز شده است.

محمدعلی حسین‌نژاد تهیه‌کننده فیلم سینمایی "تهران، در جستجوی زیبایی" نیز در این باره گفت: تدارکات ویژه برای فیلمبرداری آخرین صحنه باقیمانده "تهران تهران" انجام شده و امید است با هماهنگی‌هایی که در دست اقدام است فیلمبرداری این اپیزود تا روز 25 اسفند به پایان برسد.

حسین‌نژاد اضافه کرد که امور فنی دو اپیزود "سیم آخر" و "تهران تهران" در دو استودیو جداگانه در حال انجام است و امیدوار است بدون وقفه ادامه یابد. تدوین "سیم آخر" را نازنین مفخم انجام می‌دهد و تدوین "تهران تهران" به عهده مهدی حسین‌وند است.

پانته‌آ بهرام، علی عابدینی، کتایون امیرابراهیمی، مهتاج نجومی، فریده سپاه منصور، اکبر مشکات، غلامرضا نیکخواه، مینو صابری، رحمان حسینی ، اردشیر کاظمی، پرویز نوری و همسرش ثریا نوری بازیگران فیلم سینمایی "تهران، تهران" هستند.

"تهران از ماورا" سومین قسمت این سه‌گانه است که قرار است سیف‌الله داد روی صندلی کارگردانی آن بنشیند. "بازمانده" آخرین فیلم داد در مقام کارگردان به شمار می‌رود که بیش از یک دهه پیش ساخته شد.