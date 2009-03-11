احداث پنج باشگاه رفاه دانشجویی دختران در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن اسلامی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح گردهمایی مشترک معاونین دانشجویی و فرهنگی، مدیران فرهنگی و روسای مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه سه کشور در بیرجند افزود: به دلیل عدم وجود مکان ویژه استراحت برای دختران این اماکن طراحی شده که در پنج دانشگاه اصفهان، صنعتی شاهرود، یزد، کاشان و زاهدان به صورت پایلوت انجام و در صورت موفقیت در سایر دانشگاه ها نیز اجرایی خواهد شد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه این باشگاه ها فضایی کاملا متفاوت از خانه های فرهنگ هستند، تصریح کرد: از ابتدای سال 85 تاکنون بالغ بر 26 خانه فرهنگ در دانشگاه های کشور احداث شده و در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه با گذشت سه دهه از انقلاب وظیفه دانشگاهیان در راستای ترویج کارکرد فرهنگی دانشگاه چند برابر شده است، اظهار داشت: امروز باید کلام انقلاب را به دانشگاهها ببریم و دانشگاهها شاهد تحول فرهنگی باشند.

اسلامی به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) در اسفند ماه جاری اشاره کرد و افزود: این تفاهم نامه در راستای فعالیت تشکلهای خیریه دانشجویی در دانشگاهها میان معاونت فرهنگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضا رسیده است.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با بیان اینکه انسان سازی و تقویت گرایشات فرهیختگی از اهداف امام خمینی(ره) درک می شود، یادآور شد: دانشگاه تمدن ساز، تمدن نوین اسلامی ایرانی دانشگاهی است که محل رشد، زایش و تولید است و کسی که به دانشگاه می آید باید همین هدف را دنبال کند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه بیرجند نیز در این مراسم تعداد کل دانشجویان دانشگاه بیرجند را هفت هزار و 200 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 57 درصد دختر و 43 درصد ظرفیت را پسران به خود اختصاص داده اند.

محمد افضلی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 35 هزار دانشجو در دانشگاه و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی مشغول تحصیل هستند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه بیرجند در پایان تعداد هیئت علمی دانشگاه بیرجند را بالغ بر 230 نفر برشمرد و خاطر نشان کرد: در حال حاضر در این دانشگاه بالغ بر 130 نفر استادیار و هفت نفر دانشیار فعالیت می کنند.