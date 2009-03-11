پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به آیت الله صافی گلپایگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی دامت برکاته

مصیبت درگذشت فرزند گرامی آن جناب را صمیمانه تسلیت عرض می کنم و خاطر شریف را به بشارت حضرت حق متعال به صابران متذکر می گردم که فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبته قالوا انا لله و انا الیه راجعون.

رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و صبر و سکینه برای جنابعالی و والده ماجده ایشان و دیگر بازماندگان از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سید علی خامنه ای

21/اسفند/87