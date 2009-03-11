پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به آیت الله صافی گلپایگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی دامت برکاته
مصیبت درگذشت فرزند گرامی آن جناب را صمیمانه تسلیت عرض می کنم و خاطر شریف را به بشارت حضرت حق متعال به صابران متذکر می گردم که فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبته قالوا انا لله و انا الیه راجعون.
رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و صبر و سکینه برای جنابعالی و والده ماجده ایشان و دیگر بازماندگان از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
سید علی خامنه ای
21/اسفند/87
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