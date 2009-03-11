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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۶

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به آیت الله صافی گلپایگانی

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به آیت الله صافی گلپایگانی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فرزند گرامی آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی را به ایشان تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت مستطاب آیت الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی دامت برکاته

مصیبت درگذشت فرزند گرامی آن جناب را صمیمانه تسلیت عرض می کنم و خاطر شریف را به بشارت حضرت حق متعال به صابران متذکر می گردم که فرمود: و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبته قالوا انا لله و انا الیه راجعون.

رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و صبر و سکینه برای جنابعالی و والده  ماجده ایشان و دیگر بازماندگان از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

سید علی خامنه ای

21/اسفند/87

کد مطلب 848136

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