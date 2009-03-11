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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اخبار سازمان تبلیغات اسلامی در استانهای هرمزگان، گلستان، کرمان، تهران و فارس را در خبرگزاری مهر می خوانید.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: لازم است در حوزه دین، آموزش و پرورش به صورت جدی وارد شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه نوعی آینده‌نگری است.

- معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: تکیه بر مشترکات مسلمین و احترام به عقاید آنها از ضروریات دنیای اسلام است.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تمام حیثیت انقلاب اسلامی به رشد هویت فرهنگی نسل‌های آینده است، گفت: رسالت سازمان تبلیغات اسلامی از یک منظر اسلام است و شناسایی و معرفی اسلام راستین به جهان امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.

- برنامه هفتگی «حسینیه منتظران مهدی(عج)» منطقه 11 تهران، سخنرانی پیرامون زندگی امام رضا(ع) و احادیث ایشان است.

- مسئول تجهیز کتابخانه‌های شبستان معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از ارسال بسته فرهنگی "زندگانی ام‌المومنین" به همراه کتاب «صدف کوثر» به تمام کتابخانه‌های شبستان (روستایی و تخصصی حوزه دین) سراسر کشور به مناسبت دهم ربیع الاول، سالگرد ازدواج حضرت محمد (ص) با خدیجه کبری (س) خبر داد.

- محمد فنایی؛ استاد حوزه و دانشگاه در نخستین جشنواره تجلیل از آثار پژوهشی حوزه دین در اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان با تاکید بر اهمیت پژوهش در حوزه‌های مختلف گفت: پژوهش صحیح در جامعه موجب ارائه نقدهای درست و در نهایت اصلاح جامعه می شود.

- کارشناسان پژوهشی ادارات‌ کل تبلیغات اسلامی استان‌ها از بخش‌های مختلف پایگاه داده‌های دینی ـ فرهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بازدید کردند.

- نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت استان فارس که با حضور دکتر رحیم پوازغدی در شهر لار برگزار شد، از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مراسمی تحت عنوان «تقدیر از همراهان همدل» از دکتر سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اهدای لوح یادبودی قدردانی به عمل آورد.

کد مطلب 848137

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