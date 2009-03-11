گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: لازم است در حوزه دین، آموزش و پرورش به صورت جدی وارد شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه نوعی آینده‌نگری است.

- معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: تکیه بر مشترکات مسلمین و احترام به عقاید آنها از ضروریات دنیای اسلام است.

- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تمام حیثیت انقلاب اسلامی به رشد هویت فرهنگی نسل‌های آینده است، گفت: رسالت سازمان تبلیغات اسلامی از یک منظر اسلام است و شناسایی و معرفی اسلام راستین به جهان امروز، ضرورتی انکارناپذیر است.

- برنامه هفتگی «حسینیه منتظران مهدی(عج)» منطقه 11 تهران، سخنرانی پیرامون زندگی امام رضا(ع) و احادیث ایشان است.

- مسئول تجهیز کتابخانه‌های شبستان معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از ارسال بسته فرهنگی "زندگانی ام‌المومنین" به همراه کتاب «صدف کوثر» به تمام کتابخانه‌های شبستان (روستایی و تخصصی حوزه دین) سراسر کشور به مناسبت دهم ربیع الاول، سالگرد ازدواج حضرت محمد (ص) با خدیجه کبری (س) خبر داد.

- محمد فنایی؛ استاد حوزه و دانشگاه در نخستین جشنواره تجلیل از آثار پژوهشی حوزه دین در اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان با تاکید بر اهمیت پژوهش در حوزه‌های مختلف گفت: پژوهش صحیح در جامعه موجب ارائه نقدهای درست و در نهایت اصلاح جامعه می شود.

- کارشناسان پژوهشی ادارات‌ کل تبلیغات اسلامی استان‌ها از بخش‌های مختلف پایگاه داده‌های دینی ـ فرهنگی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بازدید کردند.

- نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت استان فارس که با حضور دکتر رحیم پوازغدی در شهر لار برگزار شد، از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مراسمی تحت عنوان «تقدیر از همراهان همدل» از دکتر سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اهدای لوح یادبودی قدردانی به عمل آورد.