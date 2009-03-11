به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "نوبهار" با اجرای سیاوش صفاریان‌پور و تهیه‌کنندگی شهروز خلیل‌مقدم شامل بخش‌هایی چون حافظ خوانی، دعوت از میهمانان و ... است.

برنامه "سپهر سیاست 87" به تهیه‌کنندگی محمدرضا فامیلی به رویدادها و تحولات ایران و جهان در سال 87 در ساختار میزگرد تهیه شده است.

برنامه "ایرانی نوروز است" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فتح‌الله حداد و حمیدرضا اردلان به معرفی آئین‌های نوروز در ایران باستان، جشن‌های بهاری در ایران و ... می‌پردازد.

برنامه "حافظ شناسی" کاری از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار و به تهیه‌کنندگی سیداحمد پایداری است و در آن بهاء‌الدین خرمشاهی به شرح 10 فراز زیبا از دیوان حافظ می‌پردازد.

برنامه "جهان علم در سال 87" کاری از گروه دانش شبکه چهار شبکه چهار است که به تهیه‌کنندگی نصرالله کسروی به بررسی مهمترین رویدادهای علمی ایران و جهان در سال 87 می‌پردازد.