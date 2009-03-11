صهیونیستها و آمریکاییها دشمنان گسترش روابط ایران و ترکیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای سه شنبه شب در دیدار آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراه، ظرفیتهای دو کشور را برای گسترش روابط بسیار وسیع دانستند و تاکید کردند: اکو یک نمونه برای گسترش همکاریهای اقتصادی است اما ایران و ترکیه به عنوان دو کشور اثرگذار و مهم منطقه قابلیت گسترش روابط در زمینه های سیاسی، امنیتی و خدماتی را نیز دارند.

ایشان با ابراز خرسندی از توافق رؤسای جمهور ایران و ترکیه برای گسترش بیش از پیش همکاریها خاطرنشان کردند: اتصال خط آهن ترکیه از طریق ایران به پاکستان و جنوب غرب آسیا نمونه ای از ظرفیتهای گسترش روابط دو کشور است که می تواند در بخشهای دیگر تعمیم یابد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته این گسترش روابط دشمنانی دارد که صهیونیستها و آمریکاییها هستند ولی ایران و ترکیه باید در جهت مقابل خواسته آنها و بر اساس منافع مشترک خود حرکت کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: اراده گسترش همکاریها در دو طرف وجود دارد زیرا دولت ایران، دولت فعالیت، کار و تلاش است و این روحیه در دولت ترکیه هم دیده می شود.

ایشان با اشاره به مسائل خاورمیانه مسئله فلسطین را اولویت اول دنیای اسلام دانستند و افزودند: ترکیه در مسائل غزه نقش خوبی ایفا کرد و اقدام آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس کار بسیار خوبی بود.

رهبر انقلاب اسلامی وضعیت کنونی عراق و افغانستان را از دیگر مسائل منطقه برشمردند و خاطرنشان کردند: آمریکا در قضایای افغانستان و عراق مرتکب خطا و اشتباه بزرگی شد و موضع دولت کنونی آمریکا در مسئله غزه نیز یکی دیگر از خطاهای بزرگ آمریکا است.

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: دولت آمریکا در حال ادامه همان مسیر قبلی است و هیچ نشانه ای از تلاش برای جبران خطاها دیده نمی شود.

ایشان افزودند: دشمنان اسلام می خواهند پرچم اسلام را از دست کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران خارج کنند اما به این هدف نخواهد رسید.

در این دیدار که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روابط دو کشور را در سطح منطقه و دنیای اسلام نمونه خواند و گفت دولت ترکیه مصمم به ارتقای سطح همکاریها با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت اکو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و ترکیه توانایی احیای مجدد جاده ابریشم را دارند.

رئیس جمهور ترکیه همچنین مسئله فلسطین را مسئله مهم جهان و دنیای اسلام دانست و افزود: کشورهای اسلامی باید با اتحاد بیش از پیش در جهت کاستن از آلام و رنجهای مردم فلسطین و احقاق حقوق آنان تلاش کنند.