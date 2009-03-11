سه هزار و 426 متخلف در بوشهر دستگیر شد

گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر امروز سرهنگ نعمت الله منصوری در نشست ماهانه خود با خبرنگاران با بیان این که در این ماه تعداد 317 دستگاه خودرو و چهار هزار و 217 دستگاه موتورسیکلت متخلف در بوشهر توقیف و روانه پارکینگ شدند، اظهار داشت: این تعداد خودرو و موتورسیکلت متوقف شده در راستای پیشگیری از وقوع انواع سرقت ها وارتقاء سطح امنیت در اماکن عمومی بوده است.

وی اظهار داشت: در این مدت 43 واحد صنفی متخلف پلمپ و هزار و 560 واحد نیز اخطاریه پلمپ داده شده است.

سرهنگ منصوری گفت: کشف 63 دستگاه موتورسیکلت و 28 دستگاه خودرو مسروقه و نیز کشف بیش از 599 لیتر انواع مشروبات الکلی از دیگر نتایج اقدامات پلیس در بهمن ماه است.

به گفته این مسئول در نیروی انتظامی بوشهر در این مدت 163 عدد قرص و آمپول روانگردان، دو هزار و 154 عدد محصولات رایانه ای غیر مجاز و 548 دستگاه تجهیزات ماهواره کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری استان بوشهر یادآور شد: همچنین طی ماه یاد شده 14 هزار و 650 لیتر انواع سوخت قاچاق و هزار و 196 کیلوگرم صید قاچاق انواع آبزیان کشف شده است.