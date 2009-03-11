به گزارش خبرگزاری مهر، این نگارخانه با مجوز رسمی وزارت ارشاد به مدیریت فاطمه کهفی آغاز به کار می‌کند. نمایشگاه سفره هفت‌سین سحر بختیاری شامل آثار حجمی است و تا 28 اسفند ساعت 15 تا 20 برپاست.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه به نشانی اقدسیه، میدان ارتش، خیابان اراج، خیابان تیموری، اولین بن‌بست سمت چپ، پلاک 3 مراجعه کنند.

- نمایشگاه عکس هستی صادقی با عنوان "نقبی به حیات" از 15 اسفند تا 15 فروردین در کافه گالری سینما آزادی برپاست. پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد در آثار این هنرمند از ماهی و دیگر عناصر واقعی برای رسیدن به فضایی غیرواقعی استفاده شده است.

نمایشگاه "نقبی به حیات" شامل 20 اثر از این هنرمند است. علاقمندان می‌توانند برای بازدید به تقاطع خیابان‌های شهید بهشتی و خالد اسلامبولی، سینما آزادی مراجعه کنند.

- یادمان آتشکده آذر گشسپ (مجموعه تخت سلیمان) پنجشنبه 22 اسفند ساعت 14 در تالار شهید آوینی فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این برنامه در راستای سلسله نشست‌های "ایران مهد تمدن جهان" به بررسی چهارمین اثر ثبت شده ایران در میراث فرهنگی یونسکو می‌پردازد.

در این مراسم دکتر نعمت‌الله علیمحمدی حضور دارد. آتشکده آذر گشسب در 42 کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی قرار دارد و در باورهای ایران ساخت آن در شهر شیز (تکاب امروزی) به کیخسرو پادشان کیانی نسبت داده شده است. علاقمندان می‌توانند به نشانی میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب اهدای خون، پلاک 28 مراجعه کنند.

- جشن "پیشواز بهار 88" همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) 22، 23 و 24 اسفند ساعت 16 تا 20:30 در فرهنگسرای خانواده برگزار می‌شود. روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد این جشن شامل بخش‌های متنوع چون رادیو پارک با برنامه‌های نمایش کودک، پخش موسیقی، ایستگاه قصه‌خوانی، خلاقیت سفال، اریگامی، نقاشی، نمایش حاجی‌فیروز و ... است.

برپایی نمایشگاه و فروشگاه نوروزی نیز با ارائه هفت‌سین، سبزه‌آرایی، پخت سمنو، گل و گیاه، چرم و چوب، صنایع‌دستی و ... از برنامه‌های جنبی جشن است. علاقمندان می‌توانند به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان مراجعه کنند.