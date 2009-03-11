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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۳

برای دیدار با الشباب امارات؛

ترکیب سپاهان اعلام شد / نویدکیا روی نیمکت

ترکیب سپاهان اعلام شد / نویدکیا روی نیمکت

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حالی مقابل الشباب امارات صف آرایی می کند که محرم نویدکیا را در ترکیب اصلی خود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است، با اینکه طی چند روز گذشته حضوری پررنگ در تمرینات تیم سپاهان داشت اما نتوانست نظر مثبت مربیان این را برای حضور در ترکیب اصلی زردپوشان در دیدار مقابل الشباب امارات جلب کند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در این دیدار با ترکیب رحمان احمدی، جلال اکبری، هادی عقیلی، محسن بنگر، آرماندو دسا، عبدالوهاب ابوالهیل، احمد جمشیدیان، احسان حاجی صفی، مهدی جعفرپور، عماد محمدرضا و رسول خطیبی به میدان خواهد رفت.

این دیدار از ساعت 30/15 دقیقه امروز در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 848151

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