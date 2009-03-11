در حاشیه دیدار سپاهان اصفهان - الشباب امارات/ کارگران مشغول کارند!

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ماه‌ها پیش در تدارک برای میزبانی آبرومند از تیم‌های آسیایی حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان این قاره هستند. کار بازسازی و تعمیر بافت فرسوده و افزودن فضاهای جدید مطابق با استانداردهای روز فوتبال دنیا به این ورزشگاه حتی در زمان برگزاری مسابقات لیگ نیز دنبال شده و تا دقایقی مانده به آغاز دیدار سپاهان - الشباب امارات پیگیری می شود.

ورزشگاه فولادشهر حال و هوایی تازه و نو به خود گرفته است اما هنوز کارگران در بخش جایگاه خبرنگاران این ورزشگاه مشغول به کار و نصب صندلی های جدید هستند. در این ورزشگاه مرکز رسانه ای مجهز به کامپیوتر، اینترنت، دستگاه نمابر و... ساخته شده است که خبرنگاران را در امر تهیه و مخابره خبر کمک می کند.

محمود کریمی به علت آسیب دیدگی تیم فوتبال سپاهان را در دیدار با الشباب امارات همراهی نمی کند. او دقایقی پیش برای تماشای بازی تیمش به ورزشگاه فولادشهر وارد شد.

بازیکنان، مربیان و کادر همراه دو تیم سپاهان و الشباب حوالی ساعت 14 امروز وارد ورزشگاه فولادشهر اصفهان شدند.

درحالی که کمتر از 30 دقیقه به آغاز دیدار سپاهان - الشباب باقی مانده است، هنوز ظرفیت ورزشگاه فولادشهر کامل نشده و فقط سکوهای مقابل جایگاه پر شده است.