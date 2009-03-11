امسال 867 زنجانی به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

سرهنگ رجب الماسی ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام گروهی از اقشار مختلف مردم شهر زنجان به جنوب کشور افزود: در سال جاری 867 نفر در قالب 20 کاروان از 20 اسفند تا 14 فروردین سال آینده به سرزمینهای نور اعزام می شوند.

وی ادامه داد: تجدید میثاق با شهدا و امام شهیدان، رهبر معظم انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید از اهداف کاروانها در مناطق عملیاتی محسوب می شود.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان افزود: 354 خواهر و 513 برادر در قالب این کاروانها بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

الماسی گفت: برنامه های فرهنگی و عقیدتی ویژه ای در طول سفر در مناطق عملیاتی برای زائرین در نظر گرفته شده است.