  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۶

امسال 867 زنجانی به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

امسال 867 زنجانی به مناطق جنگی جنوب اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان گفت: در سال جاری 867 نفر از شهرستان زنجان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

سرهنگ رجب الماسی ظهر چهارشنبه در حاشیه اعزام گروهی از اقشار مختلف مردم شهر زنجان به جنوب کشور افزود: در سال جاری 867 نفر در قالب 20 کاروان از 20 اسفند تا 14 فروردین سال آینده به سرزمینهای نور اعزام می شوند.

وی ادامه داد: تجدید میثاق با شهدا و امام شهیدان، رهبر معظم انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید از اهداف کاروانها در مناطق عملیاتی محسوب می شود.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان افزود: 354 خواهر و 513 برادر در قالب این کاروانها بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

الماسی گفت: برنامه های فرهنگی و عقیدتی ویژه ای در طول سفر در مناطق عملیاتی برای زائرین در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 848159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها