  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

مدیرکل منابع طبیعی گیلان:

دانشگاه آزاد رشت بدون مجوز درختان لاکان را قطع کرده است

دانشگاه آزاد رشت بدون مجوز درختان لاکان را قطع کرده است

رشت - خبرگزاری مهر: رسول محمدی گفت: دانشگاه آزاد رشت بدون درنظر گرفتن تعهد نامه سال 1371 این دانشگاه اقدام به قطع 247 اصله درخت در محدوه این دانشگاه در منطقه لاکان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تشریح موضوع قطع اشجار از سوی دانشگاه آزاد در محدوده دانشکده کشاورزی این دانشگاه در منطقه اسکده لاکان رشت، افزود: این عرصه 50 هکتار در سال 1369 توسط جهاد کشاورزی برای ساخت دانشکده کشاورزی دراختیار دانشگاه آزاد قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پس از مدتی با توجه به جنگلی بودن عرصه مذکور واگذاری آن غیرقانونی اعلام شد و این اداره کل به نمایندگی از سازمان جنگلها در برگرداندن عرصه مورد نظر اقدام کرد.

محمدی ادامه داد: در گذشته برخی از واگذاریها مانند واگذاری دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل جنگلی بودن عرصه و به استناد تبصره 2 ماده 33 قانون، غیرقانونی بوده و عرصه مورد نظر باید به دولت بازگردانده شود.

مدیر کل منابع طبیعی گیلان با اعلام اینکه تنها 247 اصله درخت در این محدوده قطع شده است، افزود: منابع طبیعی نیز با اقدام به موقع و جلوگیری از ادامه کار اقدام به تشکیل پرونده تخلف کرده و هم اکنون این پرونده در شعبه چهار دادگاه شهرستان رشت در حال بررسی است.

وی در ادامه از مسئولان دانشگاه آزاد خواست با توجه به مسائل قانونی، هیچگونه دخل و تصرف در این عرصه نداشته باشند تا پرونده در دادگاه مربوط تعیین تکلیف شود.

محمدی یادآورشد: بحث تبصره 2 ماده 33 مشمول عرصه دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز می شود که تنها بخشی از عرصه هم اکنون در اختیار این مرکز قرار دارد و بقیه به سازمان جنگلها بازگردانده شده است.

کد مطلب 848160

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها