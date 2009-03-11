دانشگاه آزاد رشت بدون مجوز درختان لاکان را قطع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تشریح موضوع قطع اشجار از سوی دانشگاه آزاد در محدوده دانشکده کشاورزی این دانشگاه در منطقه اسکده لاکان رشت، افزود: این عرصه 50 هکتار در سال 1369 توسط جهاد کشاورزی برای ساخت دانشکده کشاورزی دراختیار دانشگاه آزاد قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پس از مدتی با توجه به جنگلی بودن عرصه مذکور واگذاری آن غیرقانونی اعلام شد و این اداره کل به نمایندگی از سازمان جنگلها در برگرداندن عرصه مورد نظر اقدام کرد.

محمدی ادامه داد: در گذشته برخی از واگذاریها مانند واگذاری دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل جنگلی بودن عرصه و به استناد تبصره 2 ماده 33 قانون، غیرقانونی بوده و عرصه مورد نظر باید به دولت بازگردانده شود.

مدیر کل منابع طبیعی گیلان با اعلام اینکه تنها 247 اصله درخت در این محدوده قطع شده است، افزود: منابع طبیعی نیز با اقدام به موقع و جلوگیری از ادامه کار اقدام به تشکیل پرونده تخلف کرده و هم اکنون این پرونده در شعبه چهار دادگاه شهرستان رشت در حال بررسی است.

وی در ادامه از مسئولان دانشگاه آزاد خواست با توجه به مسائل قانونی، هیچگونه دخل و تصرف در این عرصه نداشته باشند تا پرونده در دادگاه مربوط تعیین تکلیف شود.

محمدی یادآورشد: بحث تبصره 2 ماده 33 مشمول عرصه دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز می شود که تنها بخشی از عرصه هم اکنون در اختیار این مرکز قرار دارد و بقیه به سازمان جنگلها بازگردانده شده است.