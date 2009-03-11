مراکز علوم در دانشگاه های آزاد منطقه دو کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، بهروز صالح پور ظهر چهارشنبه در در مراسم معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی خوی اظهارداشت: این مراکز برای توسعه کیفی آموزش در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه دو کشور ایجاد و راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه یکی از این مراکز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در مرحله راه اندازی است، خاطرنشان کرد: مراکز علوم سال آینده نیز در بیشتر واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل ایجاد خواهد شد.

صالح پور از ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی خوی به واحد بسیار بزرگ و بین المللی خبر داد و بیان داشت: ارتقاء سطح این دانشگاه در دفتر مرکزی مراحل پایانی خوی را طی می کند و سال آینده عملی می شود.

وی تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه دو کشور را بیش از 110 هزار اعلام و اضافه کرد: این دانشجویان در 150 رشته دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

در پایان این مراسم با تقدیر از تلاشهای شهریار حسن زاده، محمدرضا اصغری به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی معرفی شد.