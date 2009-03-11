غیبت متولیان همایش تجلیل از خادمان فرهنگ در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شورای فرهنگ عمومی استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ظهر امروز اقدام به برگزاری همایشی کرد که در آن از خادمان فرهنگی استان تجلیل شود ولی نکته جالب توجه عدم حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی به عنوان متولیان اصلی برگزاری این همایش بود.

تاخیر یک ساعته در آغاز همایش

بر اساس دعوتنامه های ارسالی به افراد متقاضی و همچنین نصب بنرهای مختلف در سطح شهر سنندج قرار بود که این همایش راس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح آغاز شود اما در حالیکه عقربه های ساعت به 11 نزدیک شده بودند تازه تلاوت قرآن آغاز و مراسم استارت زده شد.

محل برگزاری این همایش نیز سالن مجتمع فرهنگی فجر در نظر گرفته شده بود که تعداد افراد حاضر در آن نیز پس از یک ساعت تاخیر با مشکل به 55 نفر می رسیدند در حالی که از این تعداد نیز 15 نفر از کارکنان ارشاد اسلامی استان و عوامل اجرایی برنامه و هفت نفر نیز از خبرنگاران رسانه های جمعی استان بودند.

حضور تنها سه عضو از 24 عضو شورای فرهنگ عمومی

از میان 24 عضو شورای فرهنگ عمومی استان کردستان نیز تنها سه نفر حضور داشتند که یکی از حاضرین و اعضای شورا هنوز برنامه آغاز نشده بود سالن مجتمع فجر را ترک کرد.

بعد از تلاوت قرآن و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران مجری از افراد حاضر که هر کدام در گوشه ای از سالن نشسته بودند دعوت کرد تا در یک فضای کمتر جمع شده تا صمیمیت مراسم بیشتر شود.

گلایه مدیر کل ارشاد کردستان از عدم حضور همکاران خود

در ادامه نوبت به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان رسید تا از عدم حضور همکاران خود در شورای فرهنگ عمومی در این همایش گلایه کند.

منصور ایمانی با نقدی گلایه آمیز اظهار داشت: متاسفانه ساحت فرهنگ در جریان برگزاری این مراسم با مظلومیت همراه بوده و امیدواریم که دوستان ما در برنامه های آینده خود بازنگری و تجدید نظر نمایند.

وی گفت: ما دیگر هیچ ابزار اطلاع رسانی باقی نمانده بود که از آن برای دعوت دوستان به این جلسه استفاده نکرده باشیم ولی متاسفانه باز هم اکثر افراد دعوت شده غایبند.

مدیر کل ارشاد البته جانانه از کسانی که در این همایش حضور دارند نیز تشکر کرد و افزود: از همه روحانیونی که از شهرستان های سروآباد، سقز و بانه در این جمع حضور دارند تشکر و تقدیر می کنیم.

ایمانی در ادامه آماری را از فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی ارائه کرد و بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی استان کردستان از آبان ماه سال 85 تا کنون تعداد 96 مصوبه داشته است.

آمارهای مدیر کل فرهنگ و ارشاد کردستان با هم همخوانی نداشت

وی گفت: از میان 96 مصوبه تصویب شده در حال حاضر میزان 73 مصوبه اجرای شده، 20 مصوبه در دست اجراست و چهار مصوبه نیز تا کنون بنا به دلایل مختلفی هنوز اجرایی نشده است.

البته با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی مدیر کل فرهنگ استان می شود فهمید که وی در جمع و تفریق دچار اشتباه شده و تعداد مصوبات اعلام شده با همدیگر همخوانی ندارد.

در همین حین جمعیت حاضر در سالن به عدد 57 رسید زیرا امام جمعه و رئیس اداره ارشاد شهرستان مریوان به جمع حاضرین در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ کردستان اضافه شدند.

مدیران باید دلیل عدم حضور خود در همایش را توضیح دهند

در ادامه معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نیز از عدم حضور مدیران و متولیان برگزاری مراسم به شدت انتقاد کرد.

ایرج حسن زاده افزود: من بسیار متاسفم که امروز در شرایطی در این جلسه حضور می یابم که متولیان اصلی آن که خود پیشنهاد برگزاری همچنین همایشی را مطرح کرده اند، غایب بوده و حتما نیز از آنها در خصوص عدم حضورشان توضیح خواهیم خواست.

وی بیان داشت: برای عدم حضور در این جلسه داشتن مشغله و کار زیاد یا همزمانی جلسات نیز به هیچ وجه دلیل قانع کننده ای نیست و باید مسئولان ما توجه به برنامه ها و مسائل فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در همه شرایط انتظار داریم که مردم مشارکت و حضور فعالانه ای در عرصه های مختلف به ویژه فرهنگی داشته باشند در صورتی که مدیران ما به عنوان متولیان امر خود در برنامه ها حتی حضور هم ندارند.

وی یادآور شد: ما قطعا دلیل عدم حضور افراد دعوت شده به ویژه مدیران را در جلسه شورای اداری استان مطرح و پیگیری خواهیم کرد.

کردستان پتانسیل برنامه ها و همایش های مختلف فرهنگی را دارد

البته حسن زاده به برگزاری همایش دو روزه هه ژار در استان نیز اشاره ای داشت و گفت: کردستان پتانسیل بسیار خوبی برای برگزاری مراسم های فرهنگی دارد که در صورت توجه به آن می توان برنامه های همچون یادمان هه ژار را به شکلی آبرومندانه برگزار نمود.

در ادامه نوبت به بخش اصلی مراسم یعنی تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ استان رسید در شرایطی که از جمع 57 نفری سالن باز هم تعدادی کم شده و افراد تاب ماندن تا پایان مراسم را نداشته بودند.

در این بخش نیز جمعی از افراد که قرار بود به عنوان خادم فرهنگی از آنان تجلیل شوند نیز غائب بودند که البته باید گفت افراد سرشناس تر در جلسه حضور نداشتند.

افراد شاخص تجلیل شونده نیز غائب بودند

از شهرستان بانه رحیم ذبیجی یکی از کارگردانان برتر کشوری اولین نفری بود که اسمش خوانده شد اما در مراسم حضور نداشت.

از شهرستان بیجار سید جعفر یاری، از دیواندره اشرف ایل بیگی، از کامیاران تنها خانم تجلیل شونده زیبا باتمانی، از سنندج نیز استاد هادی ضیاالدینی پیکره تراش و شاهرخ اورامی نیز در این همایش حضور نیافته بودند تا مجری فقط به خواندن اسامی آنان بسنده نماید.

همایش تجلیل از خادمان فرهنگ عمومی استان در شرایطی به پایان رسید که عدم حضور افراد متولی برگزاری این همایش به عنوان مهمترین سوال خبرنگاران رسانه های جمعی استان بدون پاسخ باقی ماند