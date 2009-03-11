حضور میرحسین انتخابات را رقابتی تر می کند / اصولگرایان بدنبال وحدت اند

لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی برای حضور در انتخابات آتی اظهار داشت: اصولگرایان حضور میرحسین موسوی و هر فردی را که باعث رقابتی کردن فضای انتخابات و افزایش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم شود مفید می دانند و از حضور وی در این عرصه استقبال می کنند.

وی درباره رویکرد میرحسین برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز افزود: اینکه رویکرد میرحسین در انتخابات ریاست جمهوری اصولگرایانه خواهد بود یا اصلاح طلبانه در حال حاضر مشخص نیست چون ابتدا او باید تیم کاری، برنامه های انتخاباتی و مواضع خود را مشخص کند سپس تحلیلگران به ارائه نظر در این زمینه بپردازند.

فروزنده ادامه داد: تا زمانی که مواضع میرحسین موسوی توسط خود او به طور صریح و شفاف اعلام نشود نمی توان گفت که او در لوای اصلاح طلبی، اصولگرایی و یا به صورت مستقل در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت خواهد کرد، اما جدای از این مسائل مطمئنا حضور مهندس موسوی باعث رقابتی تر شدن فضا و افزایش حضور توده های مردمی در انتخابات 22 خرداد 88 خواهد شد.

سخنگوی جمعیت ایثارگران درباره این موضوع که آیا ممکن است میرحسین در انتخابات پیش رو مورد حمایت اصولگرایان قرار بگیرد یا خیر؟ تصریح کرد: بعید می دانم که میرحسین در بین اصولگرایان مورد حمایت قرار گیرد چون بحث ما ایجاد وحدت درون گروهی است و قصد چند کاندیدایی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه میرحسین موسوی کاندیدای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم نخواهد بود خاطر نشان کرد: اصولگرایان مهندس موسوی را به عنوان کاندیدای خود برنخواهند گزید اما حضور وی را که به دنبال تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و گفتمان امام خمینی(ره) است مفید می دانیم.