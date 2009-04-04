انعقاد قرارداد 4 مرکز درمانی با آموزش و پرورش

حسین سلمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: توانایی ارائه برخی از خدمات درمانی همچون سیتی اسکن، پزشکی هسته ای، MRI را در درمانگاه فرهنگیان مرکزی نداریم و به همین دلیل با این 4 مرکز قرار داد همکاری بسته ایم.

سلمان نژاد با بیان اینکه در این مراکز خدمات درمانی با تخفیف ویژه به فرهنگیان ارائه می شود ادامه داد: فرهنگیان با مراجعه به این مراکز که در سایت درمانگاه فرهنگیان شهر تهران معرفی شده می توانند از خدمات درمانی این مراکز که طرف قرارداد بیمه فرهنگیان هستند استفاده کنند.

مدیرعامل درمانگاه فرهنگیان آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره ارائه خدمات بیمه ای مشابه با آنچه که به فرهنگیان بازنشسته توسط بیمه آتیه سازان ارائه می شود، گفت: متاسفانه نتوانستیم با مسئولان طرف قرار داد بیمه فرهنگیان به توافق برسیم و آنها حاضر به همکاری در این زمینه نشدند.

پیش از این سلمان نژاد عنوان کرده بود که بازنشستگان مراجعه کننده به درمانگاه فرهنگیان با ارائه کپی کارت بیمه آتیه سازان به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه تحت عمل جراحی و یا خدمات پاراکلینیکی قرار می گیرند که این امکان برای فرهنگیان تهرانی نیز تا مهر ماه سال جاری فراهم می شود.