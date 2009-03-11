به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات سلامت جوانان کشور بعد از ظهر چهارشنبه در جمع شماری ازخبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی در سراسر جهان و پیچیده شدن روابط و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای رسیدن به نتایج با اهداف خاص و با توجه به افزایش حجم کارها و مشغله فکری انسان‌ها در تمام ابعاد زندگی اعم از شخصی و کاری، ناچار به حرکت به سمت یک سیستم مدیریتی و تحلیلی و آماری و جلوگیری از اشتباهات انسان‌ها شدیم.

محمدرضا آزاد فر گفت: در همین راستا نرم‌افزار هوشمند مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران باردار را طراحی و آن را بر اساس برنامه کشوری مادران ایمن و بوکلت چارت کشوری مراقبت‌ها ادغام یافته ماردان باردار، برای نخستین بار در کشورو در استان بوشهر طراحی و به‌طور آزمایشی به اجرا گذاشتیم.

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات سلامت جوانان هدف اصلی این طرح را کاهش زمان محاسبات خسته کننده و کاهش اشتباهات انسانی ذکر کرد و گفت: این طرح زمان و تمرکز بیشتری برای مراقبت از زنان باردار فراهم کرده و به تبع آن باعث افزایش کیفیت مراقبت‌ها می‌شود.

آزاد فر خاطر نشان کرد: دستیابی سریع به تمام اطلاعات فرد همراه با قابلیت جستجو و مدیریت زمان، رایانه‌ای کردن تمام پرونده‌ها و صرفه‌جویی در وقت وهزینه دراز مدت کاغذ و چوب، جستجو و یافتن سریع گروه هدف برای مطالعه تحقیقاتی و آماری و عدم نیاز به رجوع به کتاب و یا بوکلت چارت توسط پزشک و ماما از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود: در واقع به ‌دلیل اینکه حجم کار یک پزشک خانواده اگر بخواهد دقیقا تمام قوانین پزشک خانواده را انجام دهد بالا می‌رود، به خصوص در ارتباط با زنان باردار که پزشک خانواده با سلامت در موجود زنده سروکار دارد مشکلاتی در نحوه بررسی پرونده به وجود می‌آید و حداقل بارها برای خود نیز اتفاق افتاده که مسئله کوچک در بررسی پرونده از چشم افتاده و همین مسئله به ظاهر کوچک می‌توانست زمینه ‌ساز مشکلی بزرگ در آینده باشد که این امر ما را به سوی طراحی و ساخت نرم‌افزار مذکور سوق داد.