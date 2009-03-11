35 درصد مدارس خوی نیازمند بازسازی و مقاوم سازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، علی مددلو ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهارداشت: هم اکنون در شهرستان خوی 356 باب مدرسه وجود دارد که از این تعداد 127 باب مدرسه با بیش از 30 سال عمر باید بازسازی و مقاوم سازی شوند.

وی با اشاره به حمایت مجمع خیرین مدرسه ساز در خوی برای ساخت مدارس افزود: تاکنون بیش از 18 باب مدرسه در قالب 136 کلاس درس توسط خیرین در این شهرستان ساخته شده اند.

مددلو با اشاره به ساخت مدارس فرهنگیان در این شهرستان خاطرنشان کرد: برای ساخت مدارس فرهنگیان خیر 190 میلیون ریال و سایر قشرهای جامعه 95 میلیون ریال بصورت نقدی در سه سال گذشته کمک کرده اند.