پیش بینی 7 میلیون سفر از پایانه های تهران در نوروز 88

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر مبنای برنامه ریزیهای انجام شده تعاونیهای مسافربری نیز از 15 اسفند ماه با فروش بلیت در دفاتر سطح شهر به شهروندان ارایه خدمات می کنند.

مهندس ولی آذروش با اشاره به بازرسی سازمان پایانه ها از تعاونیهای مسافربری گفت: سازمان پایانه ها علاوه بر بخشنامه هایی که درباره قیمت بلیتهای مسافرتی و ارایه خدمات به مسافران در پایانه ها و حین سفر ابلاغ کرده بازرسانی را به صورت دوره ای به تعاونیها می فرستد تا به صورت نامحسوس آنها را کنترل کنند.

مدیرعامل سازمان پایانه ها با اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی پایانه ها افزود: در پایانه جنوب با اتصال ترمینال جنوب به ایستگاه مترو از طریق کریدور و تونل، شهروندان به راحتی دراین مسیر تردد می کنند. در پایانه بیهقی هم اتوبوسرانی و تاکسیرانی مستقر بوده و به شهروندان خدمات ارایه می دهند. در ترمینال غرب هم وجود پارک سوار آزادی راه دسترسی آسان شهروندان به اتوبوسهای درون شهری را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، اتوبوسهایی از متروی صادقیه تا ترمینال غرب و بر عکس هستند که مسافران را رایگان در این دو مسیر جابجا می کنند.

آذروش همچنین بیان کرد: به دلیل اینکه سفر همیشه با استرس و خستگی همراه است، سازمان پایانه ها در تلاش است فضای پایانه های خود را به محیطی همراه با آرامش برای شهروندان و مسافران تبدیل کند.