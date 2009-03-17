"کتاب من و دیگری " و "نگران نباش" انتخاب خجسته کیهان

خجسته کیهان مترجم ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: "کتاب من و دیگری" ترجمه‌ و تألیف احمد اخوت است که در آن به منشاء و دلایل ادعای 50 و چند نفری پرداخته که خود را خالق آثار شکسپیر می‌دانند.

وی افزود: این کتاب متشکل از سه فصل با عناوین "ساحتهای من و دیگری"، "آیا نویسنده وجود دارد؟" و "چه کسی شکسپیر را نوشت؟" است. مطالب این کتاب در مجموع 18 مقاله است که هشت مقاله آن تالیفی و 10 مقاله دیگر ترجمه‌ است.

کیهان در ادامه رمان "نگران نباش" نوشته مهسا محبعلی را رمان موفقی خواند و خاطرنشان کرد: محبعلی در آخرین اثر خود، یعنی رمان "نگران نباش" با استفاده از رگه‌هایی از تخیل در قالب اتفاقات بدی که در نهایت به یک بحران تبدیل می‌شود واقعیت تلخی را بیان می‌کند.

این مترجم رمان"موسیقی شانس" را نیز از دیگر آثار پیشنهادی برای مطالعه در عید نوروز پیشنهاد کرد و اظهار داشت: پل استر این رمان را در سال 1990 منتشر کرده است و سه سال پس از آن اقتباس سینمایی این رمان به روی پرده سینما رفت.

رمان "موسیقی شانس" با ترجمه خجسته کیهان از سوی انتشارات افق روانه بازار کتاب شده است. قهرمان این رمان جک ناش آتش‌نشان بوستون آمریکاست که زندگی خانوادگیش در آستانه از هم پاشیدن است و به همین دلیل احساس می‌کند آینده‌اش بر باد رفته است. وی با فردی به اسم جک آشنا می‌شود و این آشنایی وضعیت وی را بدتر می‌کند.