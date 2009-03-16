"آخرین عشق کافکا" و "شیاطین" دو گزینه برای نوروز

این نویسنده و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخاب کتاب "آخرین عشق کافکا" گفت: این کتاب که با ترجمه موفق سهیل سمی منتشر شده ‌است کتابی ارزشمند درباره زندگی فرانتس کافکاست و ارزش این آن به این دلیل است که کافکا نویسنده مهم و تاثیرگذاری در تاریخ ادبیات جهان و ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: بسیاری از نویسندگان ایرانی خودآگاه یا ناخودآگاه تلاش بسیاری برای نوشتن به سبک و سیاق کافکا داشتند و یا دارند و همین نشاندهنده تاثیرگذاری خالق "مسخ" است.

نیکنام خاطرنشان کرد: این کتاب علاوه بر آنکه از منظر زندگینامه‌نویسی الگوی مناسبی برای نویسندگان ماست علاوه بر این ویژگی از نظر نوع نگاهش به زندگی کافکا جنبه آموزشی دارد.

این نویسنده در ادامه رمان "شیاطین" داستایفسکی را دومین کتاب پیشنهادی برای عید خواند و یادآور شد: مطالعه این کتاب حجیم به دلیل قدرت بالای نویسنده در روایت، تعدد شخصیتها و ارائه پیچیدگیهای روانی انسان چه برای مخاطبان حرفه ای و چه برای مخاطبان غیر حرفه ای ضروری است.

وی با بیان اینکه ایام نوروز زمان مناسبی برای خواندن رمانهای حجیم است تاکید کرد: همچنین نباید تلاش ستودنی سروش حبیبی را در ترجمه این اثر با ارزش و حجیم از یاد ببریم.