بشار اسد بار دیگر بر باز پس گیری بلندیهای جولان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد در گفتگو با "آساهی شیمبون" ژاپن با اشاره به استقبال از تشکیل دولت جدید در آمریکا به ریاست " باراک اوباما " از تمایل خود برای انجام گفتگو به منظور برقراری صلح در منطقه خبر داد.

رئیس جمهوری سوریه در ادامه با تاکید بر بازپس گیری بلندیهای جولان گفت : ما نیاز داریم آن هنگام که از مذاکرات غیر مستقیم به مذاکرات مستقیم با رژیم اسرائیل منتقل شدیم آمریکا به عنوان میانجی در مذاکرات ایفای نقش کند.

سوریه سال گذشته تماسهای اولیه ای با رژیم اسرائیل به واسطه میانجیگری ترکیه به منظور از سرگیری مذاکرات صلح که در سال 2000 متوقف شد برقرار کرد.

این در حالی است که رئیس جمهوری سوریه اخیرا در مصاحبه با روزنامه اماراتی گفت: بین صلح و امضای توافقنامه صلح تفاوت وجود دارد و توافقنامه صلح فقط یک کاغذ بی ارزش است و به معنای تجارت یا عادی شدن روابط و از بین رفتن تنشهای مرزی نیست.