به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به همت انجمن فیلم کوتاه ایران و با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوانان ایران از سوی موسسه فرهنگی کالچا در استرالیای غربی برگزار میشود.
"آن بالا، کنار جاده" مرجان اشرفیزاده، "آوازهای مرد خاکستری" امیرشهاب رضویان، "بوق" روحالله مسرور، "پرواز را به خاطر بسپار" مهتاب ابراهیمزاده، "پرواز کنار صندلی قرمز" بهمن دادفر، "پیرمرد و خط" پناهبرخدا رضایی و "جایی دنج برای ماهیها" ناصر ضمیری، "ترس و پرسه" رضا نوروزی گوهر و "بومرنگ" داریوش غریبزاده از فیلمهای هفته فیلم ایسفا هستند.
دیگر فیلمهای برنامه عبارتند از میتوان "خدا میبیند" رضا جمالی، "خسان" مرتضی میرزایی، "در ساعت 8 صبح" مصطفی امامی، "خواب سرد" پیمان نهانقدرتی، "سارا در 10 دقیقه" صدف فروغی، "سریدن روی یخ نازک روز جدید" ابوالفضل طالونی، "طعم قهوه" کاوه قهرمان، "عشق، یک روایت غمگین" ابراهیم ایرجزاد، "مسافر" آرش رصافی و "میان دو خواب" امید عبداللهی.
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